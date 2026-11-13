Reconoce la ANUIES a la UNAM como referente de la educación superior en México

Reconoce la ANUIES a la UNAM como referente de la educación superior en México

noviembre 13, 2026

Hay una tradición universitaria que se ha reconstruido con la lucha por hacer de la educación un derecho, por lograr que las autonomías universitarias nos permitan tener las libertades de cátedra, de investigación y de difusión y extensión de la cultura, fundamentales para que nuestras instituciones cumplan con su función social y contribuyan al desarrollo nacional.

Así lo afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, en la ceremonia en la cual la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reconoció a la UNAM como referente en la historia de la enseñanza superior en la nación.

En el acto, el rector y el secretario general de este organismo, Luis Armando González Placencia, develaron la placa conmemorativa por los 475 años de la Universidad de México.

En este contexto, Lomelí Vanegas subrayó: la celebración por los 475 años de tradición universitaria en el país no es de una institución, sino de todas las instituciones de educación superior en México.

Agradeció el reconocimiento por los casi 500 años de la fundación de la Real Universidad de México, la primera institución de educación superior de lo que hoy es nuestro país, que en esa época era el virreinato de la Nueva España.

“Sin duda, hay muchas diferencias entre aquella institución y la actual Universidad Nacional Autónoma de México. Hay, incluso, una discontinuidad histórica producto de los avatares del siglo XIX mexicano, y también de los proyectos educativos que trataron de reformar a esa institución en el siglo XIX, y que finalmente terminaron fundando a la Universidad Nacional actual en 1910”, precisó.

En el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, al finalizar la LXIX asamblea ordinaria y la XXXII asamblea extraordinaria de esa agrupación que reúne a 278 instituciones de la República mexicana, y a las cuales asistió la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno federal, Rosaura Ruiz Gutiérrez, el rector apuntó:

También es cierto que las raíces de algunas de nuestras facultades más emblemáticas están ahí, que muchas de las mentes más brillantes de la ciencia y de la cultura novohispanas se formaron en esa universidad, y que su fundación constituye un capítulo significativo en la historia de la educación superior en México.

“Por eso es importante recordar que tenemos casi cinco siglos de tradición universitaria en México, que fuimos pioneros en ese sentido en la América continental. Si bien la Universidad de Perú se creó un poco antes de la de México, abrió primero sus puertas la Universidad de México”, aseveró Lomelí Vanegas.

Transformar vidas

Al hacer uso de la palabra, Luis Armando González agradeció la oportunidad de conmemorar desde esta emblemática casa de estudios 475 años de tradición universitaria en nuestra nación.

“Desde la fundación de la primera universidad en la Nueva España, en 1551, la educación superior mexicana ha recorrido un largo camino de transformaciones y conquistas sociales. Su historia es también la historia de una profunda transformación, de ser un privilegio reservado para algunos cuantos, a construirse como un derecho fundamental de todas las personas”, señaló.

Este recorrido ha estado marcado por la defensa de la autonomía, la ampliación de las oportunidades educativas y la construcción de instituciones de educación superior más incluyentes, comprometidas con el desarrollo nacional.

“Hoy, al develar esta placa, no solamente rendimos homenaje a nuestra historia universitaria, reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una enseñanza superior más humanista, equitativa y socialmente responsable. Que estos 475 años nos recuerden que el mayor regalo de nuestras universidades reside en su capacidad de transformar vidas y de contribuir a una sociedad más justa”, acotó.