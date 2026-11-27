noviembre 27, 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) volverá a presentar una demanda colectiva en representación de 689 afectados por la cancelación de un concierto de Luis Miguel.

La acción legal será contra La Florida Equipos y Suplementos, conocida como Funticket o Musicvibe, por suspender unilateralmente el espectáculo programado para diciembre de 2023.

El concierto estaba previsto para el día 5 de diciembre en el estadio Domingo Santana, ubicado en León, Guanajuato, pero finalmente fue cancelado por presuntas irregularidades.

La decisión de la PROFECO ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara por unanimidad revisar un amparo promovido por el organismo público.

Mediante un comunicado, afirmó que todavía dispone de alternativas legales para proteger y resarcir los derechos de las personas afectadas por la cancelación del concierto.

La dependencia indicó que, una vez notificada de la resolución, presentará nuevamente la demanda colectiva individual homogénea, pues considera que los derechos siguen vigentes.

En este contexto, cuestionó que la SCJN omitiera analizar el fondo del asunto y sostuvo que la protección al consumidor constituye también un derecho humano constitucional.

La primera demanda fue presentada en diciembre de 2023, pero fue desechada; tras otro intento improcedente en 2024, la institución agotó recursos legales y reiteró su defensa.