Detectan intentos de trampa con celulares durante examen de control de la UNAM

Detectan intentos de trampa con celulares durante examen de control de la UNAM

agosto 18, 2026

Al menos dos aspirantes fueron detectados intentando hacer trampa durante la aplicación del examen de control presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al utilizar presuntamente sus teléfonos celulares para realizar transmisiones desde los baños de las sedes.

Los casos ocurrieron en Tijuana y León, durante las jornadas de aplicación del examen de control que la Universidad realiza como parte del proceso extraordinario de admisión.

De acuerdo con los reportes obtenidos durante la aplicación, en ambos casos los aspirantes habrían utilizado sus celulares para realizar transmisiones desde los baños de las sedes donde fueron convocados a presentar la prueba.

La detección de estos casos ocurre mientras la UNAM aplica un examen que, a diferencia de la prueba de admisión realizada originalmente en línea, se desarrolla de manera presencial y bajo supervisión.

En Ciudad de México, donde este lunes comenzó la aplicación en el Palacio de los Deportes, el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, aseguró que el sistema implementado para esta etapa es seguro y que el proceso cuenta con mecanismos para evitar que los aspirantes reciban ayuda externa.

Los resultados van a ser los que obtuviste”, afirmó el funcionario, al señalar que el proceso está acompañado por observadores, auditores y un notario para garantizar el resguardo y la custodia de los exámenes y sus resultados.

De la Fuente sostuvo que uno de los objetivos del examen presencial es garantizar que ningún aspirante tenga una ventaja sobre los demás mediante ayuda externa.