¿Sientes tristeza constante? Podrías padecer distimia según expertos de la UNAM

octubre 16, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Vivir con una tristeza constante durante años no es una condición normal. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten sobre la distimia.

Este trastorno del estado de ánimo afecta silenciosamente la calidad de vida. Esta condición psiquiátrica requiere atención médica especializada urgentemente.

Causas y principales síntomas de la distimia persistente

El psiquiatra Armando Coronel Manzo definió este padecimiento mental recientemente.

Él explicó que este cuadro depresivo dura mínimo dos años en adultos. Las personas afectadas experimentan una sensación persistente de intenso fracaso. Los pacientes continúan sus rutinas sin disfrutar verdaderamente su propia vida.

La académica Ana Carolina Rodríguez Machain detalló los factores de riesgo biológicos. Ella indicó que el abuso infantil o el rechazo familiar detonan esta condición clínica.

Los afectados por la distimia presentan problemas gastrointestinales, insomnio y baja autoestima. Los adolescentes pueden manifestar irritabilidad extrema en sus entornos escolares y familiares.

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Diferencias médicas y tratamiento clínico para combatir la distimia

La depresión mayor incapacita temporalmente a los individuos para trabajar o estudiar. A diferencia de ella, los pacientes con distimia mantienen su funcionalidad diaria aparente.

Este comportamiento enmascarado dificulta enormemente la detección oportuna del trastorno emocional. Un diagnóstico certero requiere obligatoriamente una entrevista clínica con un psiquiatra certificado.

Los médicos de la Facultad de Medicina emitieron recomendaciones preventivas específicas. Ellos sugieren estabilizar los horarios de sueño y realizar treinta minutos diarios de ejercicio.

Los expertos piden evitar la falsa creencia de curarse simplemente echándole ganas. Este trastorno mental requiere atención profesional inmediata y tratamiento psiquiátrico completamente personalizado.

¿Consideras que el sistema de salud pública actual cuenta con los recursos suficientes para atender adecuadamente esta creciente ola de padecimientos mentales en el país?