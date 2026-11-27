noviembre 27, 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó a sus amigos estadounidenses por el Día de Acción de Gracias y destacó sus ideales fundacionales.

En un mensaje publicado a través de redes sociales en inglés, el mandatario envió sus mejores deseos a sus seguidores y conocidos estadounidenses.

Reconoció que El Salvador no celebra oficialmente esta festividad, pero consideró valiosa la tradición estadounidense de dedicar un día a agradecer a Dios.

En un mensaje publicado a través de redes sociales en inglés, el mandatario envió sus mejores deseos a sus seguidores y conocidos estadounidenses.

Reconoció que El Salvador no celebra oficialmente esta festividad, pero consideró valiosa la tradición estadounidense de dedicar un día a agradecer a Dios.

El gobernante salvadoreño afirmó que esa costumbre refleja los ideales sobre los cuales se fundó Estados Unidos, nación que calificó como un gran país.

“Quizá un día nosotros también podamos refundar nuestra pequeña nación sobre esos mismos ideales”, escribió el también empresario en su publicación.

El mensaje concluyó con buenos deseos para los estadounidenses y sus familias, además de una bendición dirigida a quienes celebran esta festividad.

Nayib Bukele mantiene una estrecha relación política con el gobierno de Donald Trump, quien regresó a la presidencia estadounidense en enero de 2025.

La agenda bilateral contempla cooperación en migración, economía y combate al crimen organizado, asuntos considerados prioritarios por ambos países.