México presenta queja a EU por canal de denuncias de la DEA

México presenta queja a EU por canal de denuncias de la DEA

noviembre 27, 2026

El Gobierno de México presentó una queja formal ante el embajador estadounidense, Ronald D. Johnson, por los canales de denuncia habilitados por la DEA.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el canciller mexicano se comunicó con el diplomático, quien respondió que revisaría la inconformidad planteada.

Durante su conferencia matutina, reiteró que la relación con Estados Unidos debe basarse en coordinación y no subordinación, respetando la soberanía nacional.

La DEA abrió canales para recibir información sobre integrantes y aliados del Cártel de Sinaloa, funcionarios presuntamente coludidos y redes de lavado de dinero.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad recordó que México cuenta con instituciones facultadas para recibir e investigar denuncias, sin intervenciones extranjeras.

Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos debe investigar quién distribuye drogas en su territorio, quién las comercializa y dónde termina el dinero obtenido.

También rechazó que la cooperación bilateral responsabilice únicamente a México y aseguró que su gobierno trabaja para combatir el narcotráfico en el territorio.

Como parte de esos esfuerzos, afirmó que se han incautado miles de laboratorios y que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos disminuyó “cerca de 65%”.