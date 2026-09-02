Sheinbaum agradece a la UNAM apertura de lugares, pero pide mayor esfuerzo

septiembre 2, 2026

Le solicitará origen de aspirantes para abrir más espacios en esos lugares y en la UNRC

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al resto de las instituciones públicas de educación superior a reducir su gasto administrativo y burocrático para destinar mayores recursos a la apertura de espacios ante la creciente demanda de jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

El planteamiento ocurre después de que la UNAM anunció la apertura de 2 mil lugares adicionales para estudiantes que no lograron ingresar tras la aplicación del examen de control presencial, realizado luego de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026.

Al ser cuestionada sobre si esos 2 mil lugares son suficientes, Sheinbaum sostuvo que el objetivo del gobierno federal es que ningún joven que quiera cursar una carrera universitaria se quede sin la posibilidad de hacerlo.

“Lo importante es que haya suficientes espacios para la educación superior”, afirmó la mandataria, quien señaló que su administración trabaja con universidades e instituciones públicas para ampliar la oferta educativa, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México, las universidades autónomas, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

De acuerdo con la presidenta, las acciones coordinadas permitirán ofrecer alrededor de 35 mil espacios adicionales para jóvenes que no consiguieron un lugar en la UNAM, mediante distintas instituciones y modalidades, incluida la educación a distancia.

Sheinbaum adelantó además que su gobierno solicitará a la UNAM información sobre las entidades y regiones de procedencia de los aspirantes que buscaron presentar el examen de admisión.

Aclaró que no se pedirá información personal de los estudiantes, sino datos generales que permitan identificar las zonas con mayor demanda.

El propósito, explicó, es utilizar esa información para definir dónde conviene construir nuevas universidades o ampliar la capacidad de las instituciones que ya operan.

La presidenta puso especial énfasis en el Estado de México, al señalar que es la entidad más poblada del país y concentra una importante cantidad de jóvenes, pero durante años ha tenido una oferta insuficiente de instituciones de educación superior.

En ese sentido, anunció que se están impulsando nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en la zona metropolitana del Valle de México. Detalló que en los 10 municipios donde actualmente trabaja el gobierno federal se busca que exista al menos un plantel de la Rosario Castellanos.

El objetivo, dijo, es que para 2027 exista una oferta todavía mayor de espacios universitarios. Según sus cifras, durante los primeros dos años de su administración se han creado 245 mil nuevos lugares en instituciones públicas de educación superior a nivel nacional, sin considerar a las universidades privadas.

Sin embargo, Sheinbaum aprovechó el tema para reiterar su llamado a la UNAM a realizar un mayor esfuerzo de austeridad en su estructura administrativa.

“Yo pienso que la UNAM todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos, pues abrir más espacios de docencia”, sostuvo.

La presidenta reconoció que la máxima casa de estudios es autónoma y que corresponde a sus autoridades decidir sobre el manejo de sus recursos, pero insistió en que la reducción de gastos burocráticos podría traducirse en una mayor capacidad para recibir estudiantes.

Recordó que hace dos años su gobierno ya había planteado a la UNAM la necesidad de aplicar medidas de austeridad y consideró que todavía existe margen para realizar un esfuerzo adicional.

Como ejemplo, Sheinbaum señaló que el gobierno federal logró generar ahorros por 200 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, recursos que, aseguró, fueron reorientados a prioridades como incrementos salariales para trabajadores de base, particularmente quienes perciben el salario mínimo, aumentos para maestras y maestros y programas sociales.