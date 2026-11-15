Transición a economía más sustentable debe reforzar la estructura productiva: Rodríguez León

noviembre 14, 2026

• Clemente Ruiz Durán planteó fortalecer la llamada economía azul, a fin de aprovechar el potencial marítimo de la República mexicana

México cuenta con una posición geográfica privilegiada entre los océanos Atlántico y Pacífico, y una vasta diversidad de ecosistemas costeros; sin embargo, estas cualidades naturales no se han traducido en desarrollo económico, enfatizó la directora de la Facultad de Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez León.

Durante la inauguración del Seminario Internacional “Hacia un nuevo paradigma productivo para la Economía Azul en México”, realizado por esa entidad académica, recalcó:

“La transición hacia una economía más sustentable debe representar también una oportunidad para fortificar nuestra estructura productiva, desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y generar mejores condiciones de bienestar para la población”.

A decir de la experta, es necesario robustecer las aptitudes productivas locales, aumentar la innovación tecnológica y enlazar cadenas de valor, sin dejar de lado la conservación de los ecosistemas.

Remarcó que el diálogo entre la academia, la administración pública y las industrias puede contribuir en el diseño de propuestas de política industrial.

Espacios de progreso

De acuerdo con el profesor de posgrado e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Clemente Ruiz Durán, la nación debe diversificar su sistema productivo con la llamada economía azul – equivale a menos de 0.5 por ciento de la economía nacional- a su política industrial, en la cual tiene participación reducida, pese a contar con recursos marítimos y territorios costeros, espacios de progreso económico y generación de empleo.

En ese sentido, sugirió impulsar la construcción naval, por ejemplo con la creación de astilleros, fabricación de embarcaciones de grandes proporciones y la innovación de componentes electrónicos y tecnologías marinas; además de incentivar la biotecnología marina, pesca, acuicultura y las energías oceánicas.

El especialista indicó que México puede aprender de casos internacionales: Corea del Sur, China y Japón, por ejemplo, los cuales han consolidado industrias navales, infraestructura portuaria y recursos tecnológicos orientadas con el uso de los mares. Además, Noruega ha expendido su liderazgo en el sector energético hacia la producción de energía eólica marina y abastecedores técnicos.

Ruiz Durán insistió en las posibilidades de la biotecnología marina para formular medicamentos, tratamientos y nuevos alimentos, sumado al papel fundamental de la investigación científica.

La puesta en marcha de estas ramas dejaría beneficios en las economías de las entidades costeras como Chiapas y Oaxaca, donde se generaría fuentes laborales y opciones para absorber a segmentos de la población que actualmente se desempeñan en la informalidad, manifestó.

A su vez, el representante de Open Society Foundations, Luis Godoy Rueda, mencionó la importancia de analizar la economía azul en el panorama del regreso de la política industrial a la agenda nacional, a partir del Plan México. Las estrategias deben valerse con la política comercial, las cadenas regionales de valor y los objetivos de transición verde.