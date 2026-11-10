UNAM / Personas migrantes también contribuyen a la economía de un país, dice Humberto Soto de la Rosa

UNAM / Personas migrantes también contribuyen a la economía de un país, dice Humberto Soto de la Rosa

noviembre 9, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- México está pasando de ser un país de tránsito a uno de destino debido a la política migratoria de Estados Unidos en la administración Donald Trump, explicó el jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en nuestro país, Humberto Soto de la Rosa.

En 2024 la mayor parte de las personas migrantes que transitaban por aquí querían ir a Estados Unidos, 76 por ciento de ellos lo decía en las entrevistas. Con la política de Trump, en septiembre de 2025 ese mismo dato era 28 por ciento; ya no se podían ir y empezaron a incrementarse las estancias de más de seis meses y los planes de permanencia, refirió.

Quienes iban a territorio estadounidense tal vez se queden aquí y, por ello, sería conveniente invertir en un programa para inserción productiva, sugirió en su ponencia “Migrantes, caracterización y contribución a la economía”, ofrecida como parte del ciclo de conferencias para conmemorar 50 años de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM y 75 años de la CEPAL en México.

Ante la directora de la FE, Lorena Rodríguez León; y Laura Vázquez Maggio, profesora de esa entidad académica, Soto de la Rosa explicó diversos análisis estadísticos del citado organismo global los cuales muestran que, pese a ser grupos estigmatizados, al insertarse laboralmente destacan por su trabajo cumplido, eficiente y dedicado.

Diversidad

En la sala Octavio Gudiño de la FE detalló que las personas nativas de México aportan a la economía 98.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); el resto los migrantes nacidos en Estados Unidos y los retornados. El dato relevante es que, en total, la población migrante contribuye con 1.7 por ciento del PIB; representan 0.88 por ciento de la población.

Soto de la Rosa expuso que esta cifra podría ser mayor, pero muchos trabajan en la economía informal y falta información sobre ellos. Si se formalizaran laboralmente podrían aportar demasiado.

Por ejemplo, recordó, FEMSA, la compañía trasnacional refresquera, tiene un programa de inserción laboral. Nos han compartido que se caracterizan por ser más cumplidas y cumplidos en los horarios, cuidadosos en el trabajo y más eficiente.

Otro conjunto son los extranjeros que vienen a México, divididos en tres tipos de movilidad: regular, laborando principalmente en la agricultura, servicios, comercio, construcción y manufactura; irregular, lo hacen en el sector agropecuario, de servicios y comercio; y la población refugiada, de la cual 67 por ciento está en la informalidad.

Entre los regulares destacan los provenientes de Guatemala, Estados Unidos y China; los irregulares fundamentalmente de Venezuela; y los refugiados sobre todo de Honduras y Cuba, concluyó.