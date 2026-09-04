UNAM hace oficial regreso total del examen presencial para ingreso a licenciatura

septiembre 4, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Durante la presentación del informe de la Comisión Técnica Revisora para el ingreso a licenciatura, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, confirmó que la institución regresará y mantendrá los exámenes de ingreso en formato presencial.

Comentó que la aplicación de las pruebas de ingreso continuará realizándose de manera presencial en distintas sedes para garantizar la participación de estudiantes de todo el país.

Se contempla el uso de dispositivos electrónicos para la aplicación presencial, como en los exámenes de control, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas.

Por su parte, la comisión, encabezada por Eduardo Bárzana García, presentó su informe final tras evaluar los esquemas de evaluación para la licenciatura.

La comisión recomendó descartar el uso de exámenes remotos en línea a corto plazo.

Se determinó que no se aplicará esta modalidad hasta no contar con un modelo de evaluación verdaderamente robusto, confiable y seguro que garantice la equidad e integridad del proceso de admisión.