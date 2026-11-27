noviembre 27, 2026

El 25 de noviembre, la administración Trump anunció que Washington planea imponer nuevos aranceles a varios de sus socios comerciales más importantes. Esta medida podría desestabilizar la economía global, que aún se recupera de importantes crisis anteriores.

Según Reuters, hasta catorce socios comerciales importantes se verán afectados por los nuevos aranceles propuestos por la administración Trump, entre ellos China, Japón y la Unión Europea. Los aranceles podrían entrar en vigor en enero de 2027.

Otros socios comerciales afectados por la nueva propuesta arancelaria son Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Sin embargo, según se informa, China experimentará el mayor aumento arancelario entre los catorce países.

Según The Washington Post, la administración Trump impondrá a China un aumento arancelario del 20%, que se sumará a los aranceles ya existentes del 25% sobre productos industriales y tecnológicos críticos que Washington implementó en 2018.

La revista Time señaló que Pekín podría enfrentarse a un arancel de hasta el 40% si China no respeta la tregua comercial que acordó con Washington a principios de 2025, la cual vence el 10 de enero de 2027. Esta nueva ofensiva arancelaria podría desencadenar una nueva guerra comercial.

Muchos de los países afectados ya habían sido objeto de aranceles por parte de la administración Trump en abril de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció sus aranceles del “Día de la Liberación”, una medida que hundió los mercados y dio lugar a una batalla legal de varios meses en Estados Unidos.

En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los poderes de emergencia específicos que la administración Trump utilizó para implementar sus aranceles del Día de la Liberación, pero no limitó la capacidad de Trump para imponer aranceles, un poder que en gran medida se delega al Congreso.

Un comunicado de prensa de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reveló que la administración Trump está recurriendo a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 como base legal para justificar su última ronda de aranceles. Esta ley otorga a Trump amplios poderes arancelarios.

Según The Guardian, el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 otorga al poder ejecutivo la facultad de responder a las prácticas comerciales desleales de otros países tras una investigación formal. Trump ya había utilizado esta justificación legal anteriormente.

Anteriormente, en julio, Trump utilizó la Sección 301 para imponer aranceles a más de ochenta países, entre ellos el Reino Unido, México y Canadá. Washington argumentó que cada país no había implementado prohibiciones sobre el trabajo forzoso.

Si bien no existe un calendario establecido para la entrada en vigor de los nuevos aranceles contra los catorce países, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que las personas interesadas tienen hasta el 5 de enero para presentar solicitudes para comparecer en las audiencias.

El plazo para presentar comentarios por escrito sobre los aranceles vencía el 5 de enero. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos tiene previsto celebrar audiencias sobre las medidas arancelarias propuestas el 25 de enero. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los nuevos aranceles entren en vigor en enero.

“Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales han adoptado estrategias industriales basadas en ataques a la manufactura, la supresión salarial y laboral, el apoyo financiero y de otro tipo, los insumos procedentes de economías no de mercado y otras prácticas que distorsionan el mercado y que inclinan la balanza comercial a su favor, al tiempo que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos”, dijo el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, en un comunicado.

Greer señaló que líderes como el presidente Trump, Joe Biden, Xi Jinping y Emmanuel Macron han reconocido la grave amenaza que el exceso de capacidad y producción representa para la economía global. Sin embargo, añadió que solo el presidente Trump ha propuesto tomar las medidas necesarias para eliminar los actos, políticas y prácticas injustas.

«De esta forma, podemos crear igualdad de condiciones para los trabajadores estadounidenses y trazar un nuevo rumbo más sostenible para la economía mundial», continuó Greer. Sin embargo, es posible que los estadounidenses no estén satisfechos con el impacto que los nuevos aranceles podrían tener en sus finanzas.

El diario The Guardian señaló que los aranceles de la administración Trump han demostrado ser impopulares entre los votantes estadounidenses, quienes, según el medio, acababan de devolver el control de ambas cámaras del Congreso a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Uno de los principales problemas para muchos estadounidenses era el creciente costo de vida en el país. Una encuesta de Harris Poll realizada para The Guardian reveló que el aumento del costo de vida era la principal preocupación de los votantes estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato. Una encuesta anterior de Harris Poll indicó que siete de cada diez estadounidenses creían que los aranceles de Trump habían encarecido los precios en Estados Unidos.

El 25 de noviembre de 2026, el Yale Budget Lab informó que los gastos de los hogares ascendían a aproximadamente 900 dólares anuales bajo las leyes vigentes. Sin duda, esta cifra aumentará aún más si se implementan los nuevos aranceles propuestos por la administración Trump.