UNAM / México ocupa el primer lugar en América Latina en perros y gatos abandonados

noviembre 11, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- México ocupa el primer lugar en América Latina en perros y gatos abandonados; se estima que cada año 500 mil son dejados en la calle, destacó la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Aida del Carmen San Vicente Parada.

Al participar en el Cuarto Seminario Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano, la maestra de la especialidad de Derecho Sanitario en esta casa de estudios añadió que actualmente se calcula que en el país existen aproximadamente 18 millones de canes en incuria (poco cuidado).

Esa situación genera problemas como aumento de enfermedades zoonóticas (rabia, sarna, tiña, toxoplasmosis), además de la propagación de parásitos como pulgas y garrapatas.

Se suma el incremento de agresiones contra transeúntes (especialmente niños y personas mayores) debido al estrés, hambre o defensa de territorio que presentan los ejemplares. Además, acumulación de heces y orina al aire libre en parques y calles, lo cual deteriora el espacio público y afecta la calidad del suelo y aire, detalló.

El encuentro fue realizado en línea para estudiantes, maestras y maestros de la Facultad de Trabajo Social (FacTS) de la Universidad Nacional, en el cual la doctora en Derecho apuntó que, si bien hay múltiples iniciativas de rescate, la manutención, campañas de esterilización masiva y el control sanitario requieren presupuestos públicos y donativos privados elevados.

Conscientes de su dignidad

En su conferencia “Abandono animal: una responsabilidad de todos”, organizada por la FacTS, San Vicente Parada agregó: aun cuando no son personas, son sujetos de derecho porque se consideran seres sintientes. En términos de la zooética son pasivos o pacientes morales que tienen un ciclo vital, buscan su preservación y son susceptibles de sufrir algún daño.

La ganadora del Premio Alfonso Caso explicó que en el ámbito legal en México hay avances para reconocer sus garantías, por ejemplo el Artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México indica que toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales.

El Código Civil de la capital del país fue reformado en 2024 en su artículo 267 en cuanto a las cláusulas de divorcio donde se especifica que en la división de bienes se considera también a los animales de compañía; y en el artículo 855 BIS se les reconoce como seres sintientes y, por lo tanto, sujetos de consideración moral.

A decir de la experta, uno de los inconvenientes para el respeto de la ley es que numerosos ejemplares son comprados, lo que genera una sensación de propiedad; entonces, es posible desprenderse de ellos cuando se desee, igual que objetos desechables. Eso los “cosifica”.

En consecuencia, es necesario estar conscientes de su dignidad y generar políticas públicas que los protejan, como sugiere la Declaración Rioplatense de Derechos de los Animales, aseguró San Vicente Parada.