La UNAM te invita a disfrutar la Noche de las Estrellas 2026 en Las Islas de CU

La UNAM te invita a disfrutar la Noche de las Estrellas 2026 en Las Islas de CU

noviembre 11, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo sábado 14 de noviembre, en Las Islas de Ciudad Universitaria (CU), se llevará a cabo la Noche de las Estrellas 2026 que incluye diversas actividades para todas las edades, a fin de estimular, a través de la astronomía, una cultura científica entre la población, en un ambiente familiar, gratuito y seguro.

La 18 edición de esta actividad se celebrará en 128 sedes, de las cuales 124 se ubicarán en 30 estados de la República mexicana; dos en Colombia; una en Guatemala; y otra en Costa Rica. La principal estará en Las Islas de CU, donde se prevé igualar o superar la cifra del año pasado, que fue de alrededor 100 mil asistentes, destacó el secretario General de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández.

“Eso significa llenar dos veces el Estadio Olímpico Universitario; por ello la logística es compleja y mereció la atención de varias dependencias de la Universidad. Queremos que este evento, que ha crecido y se ha posicionado como uno de los más importantes de la astronomía, pueda disfrutarse con seguridad, dijo en conferencia de prensa realizada en la planta baja de Rectoría.

A decir del coordinador general del encuentro científico e investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, José Franco López, esta fiesta es el evento más importante de divulgación en América Latina, el cual en las 17 ediciones anteriores sumó 4.5 millones de asistentes y 24 mil 500 telescopios.

“La Noche de las Estrellas nació internacional con la Embajada de Francia. En ese país cumplen 36 años celebrándola y su creador, el astrónomo Bruno Monflier, estará con nosotros ofreciendo una conferencia magistral. La otra la ofrecerá el astrónomo mexicano Luis Felipe Rodríguez, del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM”, informó.

Este año con el evento se conmemoran cuatro efemérides: 75 aniversario del descubrimiento de la línea de 21 centímetros del hidrógeno; 115 aniversario del nacimiento de Paris Pişmiş, la primera astrónoma profesional en México; 20 aniversario de la definición de planeta, que hace dos décadas dejó fuera de esa categoría a Plutón; y 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Al hacer uso de la palabra, el director del IA, Yair Krongold Herrera, detalló el programa de actividades en Las Islas de CU donde se instalarán 68 carpas temáticas, más de 200 telescopios para observar el cielo, conferencias, talleres, grupos musicales, exposiciones y juegos.

Organización y seguridad

En Las Islas habrán dos espacios de servicio médico y primeros auxilios (con posibilidad de traslado a hospitales), videocámaras, cinco mil cajones para autos en 21 estacionamientos, tres rutas de Pumabús, cien baños portátiles y 36 espacios de alimentos autorizados.

Así lo dieron a conocer los secretarios de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla; y de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Manuel Palma Rangel.

En la conferencia de prensa también participaron Martha Leticia Vázquez González, secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (que contará con tres sedes); Mélie Cornet, agregada de Cooperación Científica de la Embajada de Francia; Pablo Tamayo Castroparedes, director de Patrimonio Universitario; y los representantes de los patrocinadores: Patricia Rojas Sánchez, de Celestron Victorinox México, y José García Batarse, de Kosmos Scientific de México.