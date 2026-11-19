Regidora priista de Coatepec pide cuentas claras en torno a la Feria del Café 2026

Regidora priista de Coatepec pide cuentas claras en torno a la Feria del Café 2026

noviembre 19, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La regidora octava del Ayuntamiento de Coatepec, Margarita Garrido Medrano presentó una denuncia para que se investigue el manejo de los recursos económicos en torno a la Feria Nacional del Café de Coatepec que se llevó a cabo este año.

La Edil se presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para solicitar que se revise el aspecto económico de este evento.

Urgió conocer el costo total de la organización, ingreso de dinero por concepto de boletaje, así como alquiler de espacios comerciales y patrocinios y, sobre todo, el destino de las ganancias.

La solicitud fue entregada a la Oficialía de Partes del ORFIS, luego de que pasaran seis meses sin que sus solicitudes de información ante el Cabildo, encabezado por el alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández.

Ante la negativa de las autoridades municipales para acceder a la documentación financiera completa, además denunció que la falta de información provocado cuestionamientos entre ciudadanos de Coatepec, quienes buscan conocer con precisión cómo se administraron los recursos relacionados con esta celebración.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Coatepec reportó que la edición de este año de la Feria dejó una utilidad de 6 millones de pesos, así como ingresos por concepto de entradas de 3 millones 629 mil 320 pesos.



Sin embargo, la regidora pide revisar los pagos realizados por los espectáculos musicales, contratos con proveedores, renta de stands, espacios comerciales y aportaciones de patrocinadores.