Piden frenar construcciones en Coatepec ante hallazgos arqueológicos

agosto 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Habitantes, activistas y ambientalistas de Coatepec solicitaron suspender temporalmente los proyectos habitacionales que se desarrollan en la zona de Campo Viejo, conocida comercialmente como San Lucas, luego de que en los terrenos se localizaran nuevos vestigios arqueológicos.

En conferencia de prensa, señalaron que es necesario que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realice estudios especializados para determinar la extensión real del asentamiento prehispánico antes de que continúen las obras.

El arquitecto Gregorio Jácome Rodríguez consideró que los hallazgos son de gran relevancia para la región, pues apuntan a la posible existencia de una ciudad prehispánica de varias hectáreas.

“Es un descubrimiento totalmente atípico para el centro de Veracruz, muy importante, estamos hablando de varias hectáreas que se juntan, aledaño a otra parte arqueológica de Campo Viejo”, explicó.

Refirió que los nuevos vestigios fueron localizados en terrenos donde se proyecta un desarrollo habitacional de alrededor de 400 viviendas en una superficie de 12 hectáreas.

“El terreno pertenece a una inmobiliaria que se llama San Lucas donde se van a construir 400 casas, en 12 hectáreas”, señaló.

Jácome Rodríguez indicó que ya existe diálogo con el Ayuntamiento de Coatepec y se conformó una comisión para revisar la situación, incluso desde el ámbito jurídico.

Sin embargo, insistió en que antes de continuar con las construcciones deben realizarse estudios técnicos que permitan conocer qué existe en el subsuelo.

“Lo que necesitamos es que se detenga y se hagan los estudios técnicos suficientes para decir: ‘bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay en el subsuelo’; requerimos estudios más sofisticados”, expresó.

El arquitecto afirmó que, aunque el INAH ha argumentado falta de presupuesto para atender las miles de zonas arqueológicas registradas en Veracruz, Campo Viejo requiere atención debido a la importancia de los descubrimientos.

“Lo primero que dijo es que no tienen dinero, que tiene 8 mil lugares arqueológicos en el estado, pero no nos interesa que haya ocho mil; a nosotros nos interesa uno nada más, que es Coatepec”, sostuvo.

Por su parte, Nalyd Liceaga Rangel señaló que durante las últimas décadas se han localizado vestigios de manera esporádica en distintos fraccionamientos, centros comerciales y establecimientos de la zona.

“La magnitud de los hallazgos que se han encontrado desde hace más de 40 o 50 años, de forma esporádica en distintos fraccionamientos, centros comerciales y tiendas de conveniencia, resulta pensar que no son cosas aisladas, es un claro signo de que es una gran ciudad que existió en Coatepec”, afirmó.

Ante esta situación, los ambientalistas y habitantes hicieron un llamado a los posibles compradores de viviendas a actuar con precaución mientras se define la situación arqueológica de los terrenos.

Consideraron que debe prevalecer el principio de precaución, incluso si los proyectos cuentan con autorizaciones para su construcción, al considerar que el rescate y conservación de los vestigios podrían representar mayores beneficios para la población mediante el turismo cultural.

“El desarrollo económico de turismo y aventura será superior para una gran cantidad de familias y no solo para unos cuantos”, sostuvo Liceaga Rangel.