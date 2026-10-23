Detienen Ayuntamiento de Coatepec permisos a Fraccionamiento San Lucas 

octubre 23, 2026

*Se busca preservar vestigios arqueológicos, así como la instalación de un Museo de Sitio

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En tanto no se esclarezca la situación jurídica y administrativa del desarrollo inmobiliario en el Fraccionamiento San Lucas, en la zona de Campo Viejo, el Ayuntamiento de Coatepec no autorizará nuevos permisos, aseveró el alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández.

El alcalde coatepecano informó que el jueves se reunió con integrantes de un comité en defensa del patrimonio, así como el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Fernando Molina, quien explicó el trabajo que se ha realizado en Coatepec y en específico en el fraccionamiento San Lucas con 80 sondeos, ubicando vestigios.

“Por mi parte, como presidente municipal he girado indicaciones al personal de Catastro y de Planeación Urbana a efecto de que no emitan permisos en ese fraccionamiento, hasta que su situación jurídica, administrativa se encuentre totalmente clara. Esto para no socavar el derecho de estos ciudadanos a manifestarse y cuidar el patrimonio de Coatepec. Yo coincido con estos manifestantes que debemos preservar el patrimonio”.

Asimismo, dijo, la preservación de estos vestigios arqueológicos corresponde al INAH, toda vez que el ayuntamiento no cuenta con los recursos financieros para el cuidado y contratación de las personas que deberían dar mantenimiento y vigilancia.

Sin embargo, se impulsa desde la administración municipal que se cuente con un Museo de Sitio, donde se pueda exhibir la Estela de Coatepec y los vestigios localizados.

“Estamos buscando un espacio, la Secretaría de Cultura ya ha ofrecido un espacio en Casa de Cultura para el Museo de Sitio, nosotros tenemos un edificio que tendríamos que rehabilitar y eso es lo que como gobierno municipal nos compete”, finalizó.