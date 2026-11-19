noviembre 19, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- En concordancia con la política federal en materia de búsqueda de personas, el Gobierno de Veracruz instaló en Xalapa el Centro de Mando Estatal de Búsqueda (CEBV), con el objetivo de dar celeridad a la localización de personas reportadas como desaparecidas.

Así lo dio a conocer la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien refirió que este Centro de Mando, sigue el ejemplo de la política en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy cumple Veracruz con este compromiso, donde a través de este Centro de Mando que trabaja las 24 horas estará conectado con el todo el país para la localización de personas, estamos avanzando en materia de seguridad y de buscar a los ausentes”.

La mandataria de Veracruz aseguró que se aporta la tecnología necesaria para construir la paz en el estado y el país.

Asimismo, detalló que este Centro de Mando Estatal de Búsqueda, interconectado con toda la república es para que las fichas inmediatas de personas desaparecidas, en 72 horas como máximo, se pueda interactuar con la república para su localización.

“Esto ha dado resultados positivos que ya lo implementaron, hasta el 60 por ciento de éxito han tenido en forma inmediata cuando alguna persona no es localizada”.

En ese sentido, dijo que en el Centro laboran personal de la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda y las instituciones multidisciplinarias.

“Hoy Veracruz cumple desde xalapa con la instalación del Centro de Mando Estatal de Búsqueda”.