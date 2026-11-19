“No son mis hijos”: Esteban Bautista se deslinda de espectáculos de diputados en comparecencias

“No son mis hijos”: Esteban Bautista se deslinda de espectáculos de diputados en comparecencias

noviembre 19, 2026

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, se deslindó de las confrontaciones protagonizadas por diputados durante las comparecencias de secretarios de despacho y sostuvo que, aunque puede hacerles recomendaciones, no tiene control sobre sus decisiones personales.

Cuestionado por los intercambios entre legisladores durante las rondas de preguntas a los funcionarios estatales, el coordinador de Morena consideró que este tipo de comportamientos son inapropiados, pues las comparecencias deben centrarse en obtener información objetiva y resultados sobre el trabajo de las dependencias, no en buscar protagonismo.

Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Reyes, el diputado local Héctor Yunes interrumpió su mensaje acusando que en lugar de dar resultados de la dependencia estaba incurriendo en promoción propagandística.

Al concluir la comparecencia la diputada Monserrat Ortega le reclamó al secretario de despacho que no respondió ni una sola de sus preguntas

En la presentación del titular de la Secretaría del Trabajo, Luis Santiago, la diputada Victoria Gutierrez interrumpió a su compañera del PRI, Ana Rosa Valdez mientras cuestionaba si la dependencia tenía alguna queja por el presunto cobro de moches a trabajadores del Congreso, luego de que se hiciera públicos dos casos.

Ante ese escenario el presidente de la Jucopo reconoció que que estas situaciones no abonan al trabajo parlamentario.

Sobre su papel como coordinador de la bancada mayoritaria, afirmó que ha sostenido reuniones previas con los diputados para recomendarles prudencia y evitar confrontaciones.

“Nosotros siempre tenemos reuniones previas donde damos recomendaciones. Incluso, yo en varias ocasiones he dicho, yo fui parlamentario, diputado federal, y cuando estuve en la Ciudad de México, personajes que buscaban protagonismo, personajes que se les ignoraba. Porque si está buscando reflectores y tú llegas a la confrontación, pues le das gusto”, expresó.

El legislador también se refirió a la conducta de la diputada Victoria Gutierrez de quien dijo que ya ha hablado en privado y durante reuniones del grupo parlamentario. No obstante, aclaró que no puede intervenir en las decisiones individuales de sus compañeros.

“Yo no mando en sus decisiones personales. Pero sí podría ser un llamado responsable para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Son gente adulta, y ahorita acabamos de platicar, pero no se comportan así. No son mis hijos”, manifestó.

Bautista Hernández sostuvo que, ante la cercanía del proceso electoral, podrían surgir más señalamientos y diferencias entre los actores políticos, por lo que consideró necesario mantener la responsabilidad durante las actividades legislativas.

Incluso reconoció que no presenció directamente uno de los enfrentamientos porque salió momentáneamente del recinto, aunque señaló que el episodio quedó registrado en video.

Finalmente, afirmó que durante una reciente reunión con los integrantes de su bancada les reconoció su participación en las actividades parlamentarias y reiteró que su expectativa es que los diputados privilegien el trabajo legislativo.

Aseguró que, a diferencia del año pasado, actualmente existe una mayor presencia de legisladores en las actividades del Congreso, aunque insistió en que el objetivo debe ser ofrecer resultados y mantener la objetividad durante las comparecencias, por encima de los intereses de protagonismo político.