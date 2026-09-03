Granaderos retiran a manifestantes en carretera Coatepec-Las Trancas: exigen reencarpetado

septiembre 3, 2026

Los manifestantes se trasladaron a otros puntos para sumarse a las personas que bloquean también la carretera Coatepec-Las Trancas, a la altura de las localidades La Estanzuela y El Chico, donde llegaron autoridades municipales y estatales para dialogar y llegar a acuerdos

Juan David Castilla/Xalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) replegaron y desalojaron a un grupo de manifestantes que mantenía un bloqueo sobre la carretera Coatepec-Las Trancas, a la altura de la localidad de Santa Lucía, en el municipio de Emiliano Zapata, para reclamar la reparación de la vía de comunicación, donde son constantes los accidentes vehiculares.

Los inconformes, vecinos de varias comunidades de la zona, mantenían cerrada la vía de comunicación desde la mañana del martes para exigir a las autoridades estatales y municipales el reencarpetado del tramo carretero, el cual se encuentra en condiciones deplorables y genera constantes accidentes automovilísticos.

Los manifestantes se trasladaron a otros puntos para sumarse a las personas que bloquean también la carretera Coatepec-Las Trancas, a la altura de las localidades La Estanzuela y El Chico, donde llegaron autoridades municipales y estatales para dialogar y llegar a acuerdos.

Durante el operativo de la policía estatal, se registraron presuntas agresiones por parte de las fuerzas de seguridad hacia las mujeres y pobladores que se encontraban en el lugar. Los efectivos procedieron a retirar los objetos con los que los manifestantes impedían el paso vehicular, entre ellos llantas, cuerdas y estructuras metálicas.

Arlet Romero, una de las afectadas, denunció que las autoridades estatales han ignorado de manera sistemática sus peticiones, a pesar de que el problema ha sido reportado en reiteradas ocasiones y de que desde el pasado 14 de julio realizaron una primera protesta sin obtener respuesta favorable.

«Llevamos desde ayer en la madrugada haciendo guardia para que nos hagan caso la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y el Gobierno del Estado, pero desde hace un mes no nos hacen caso de arreglar la carretera. Ya se han enviado muchas solicitudes y no han hecho nada», recriminó la ciudadana.

Los pobladores señalaron que el mal estado de la carpeta asfáltica representa un peligro permanente para los automovilistas que transitan diariamente por el tramo que conecta a las localidades de El Chico, Santa Lucía y Alborada.

«Luego dicen que manejen con precaución, pero viene gente que no conoce la zona y ahí es donde ocurren los accidentes fatales», agregó Arlet Romero tras ser replegada por los elementos antimotines.

Pese al repliegue policial y la presencia de los granaderos en el lugar, los vecinos advirtieron que mantendrán la exigencia de obras públicas para la región, al manifestar que el tramo Coatepec-Las Trancas se ha vuelto intransitable y representa un riesgo de muerte para conductores y peatones.