Reportan 200 robos a mano armada en casas de la zona de Briones en Coatepec

Reportan 200 robos a mano armada en casas de la zona de Briones en Coatepec

noviembre 2, 2026

De 2005 a la fecha se han registrado un total de 200 robos con violencia en diversas comunidades del municipio de Coatepec, principalmente en la zona del fraccionamiento Briones, donde se ha detectado un modus operandi por parte de un grupo delictivo organizado.

Desde entonces, las personas se organizaron para emprender una serie de acciones que permitieran hacer frente a la problemática, debido a la impunidad que ha prevalecido en más del 98 por ciento de los casos.

Y es que en los últimos meses se han reportado tres o cuatro robos en las viviendas cuando los vecinos realizaban fiestas en su propiedad. Los delincuentes han ingreso a las casas, amordazando, amarrando y despojando de sus pertenencias a todos los presentes.

Los afectados comentan que han sido atracados por cuatro o cinco sujetos que ingresan a sus viviendas encapuchados y con armas blancas y de “alto poder” para cometer los ilícitos.

“Cada vez hay más robos, cada vez más organizados y cada vez más violentos, con esto queremos decir que ahora se meten a las casas, antes esperaban a que te salieras, hoy no, entran a tu casa cuatro o cinco hombres armados con armas blancas pero también con armas de alto poder, encapuchados, en una fiesta el 15 de septiembre, ya no los detiene absolutamente nada. Han habido dos robos cuando hay fiestas en las casas”, declararon.

Recordaron que durante la celebración del Día del Padre los ladrones ingresaron a una casa para cometer el asalto, sabiendo que los vecinos se encontraban allí reunidos.

“Además sabían que todos los vecinos estábamos juntos, nos tienen vigiladísimos. Nos hemos organizado en chats de seguridad por zonas, muchos vecinos han puesto cámaras, otros hemos puesto alarmas vecinales, otros tienen vigilantes nocturnos, es decir, no hemos dejado de movernos y organizarnos, pero esto no ha impedido que la violencia crezca”, refirieron.

Se trata de habitantes conformados en un grupo de vecinas y vecinos de una “microrregión”, como La Pitaya,Seis de Enero, Mariano Escobedo, Plan de la Cruz, Arboledas, Cañadas, El Atorón, Potrero

de Briones, Fraccionamiento Briones, Colonia Cuauhtémoc, Consolapa, El Guayabal, La Herradura, La Olla, Cinco Palos, Chompantla, Benito Juárez y prolongación Altamirano, en el municipio de Coatepec y Rancho Viejo, en el municipio de Tlalnelhuayocan.

El pasado 21 de septiembre emitieron un pliego petitorio al ayuntamiento de Coatepec donde solicitaron la instalación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional por la seguridad de la microrregión.

Los pobladores de estas comunidades han reforzado desde 2018 una serie de acciones para mejorar las condiciones de seguridad en que viven. A lo largo de este tiempo han logrado construir y consolidar un grupo vecinal organizado por 34 secciones, en la que cada sección está conformada por entre 30 a 50 integrantes con un representante y un suplente, respaldando aproximadamente a 4 mil habitantes de la microrregión.

“Nos ha permitido construir un puente de diálogo y trabajo coordinado con diferentes

instituciones públicas a lo largo de 9 años, y conseguir bajos índices delictivos en nuestra

Microrregión, sin embargo desde la pasada administración y lo que va de esta, no se ha podido establecer estas mesas y tampoco la seguridad de la Microrregiòn mencionada con anterioridad, la cual ha escalado de manera peligrosa y sistémica”.

Los pobladores realizan una bitácora desde hace varios años para documentar cada robo, detectar el modus operandi e identificar a los delincuentes, para su detención, pues solo en dos casos de los 200, han sido capturados los ladrones.