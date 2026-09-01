Vecinos de Coatepec se organizan contra la delincuencia; acusan escasos rondines policiales

septiembre 1, 2026

Redacción/Xalapa.-Habitantes de la localidad El Grande, municipio de Coatepec, han comenzado a organizarse instalando lonas de “Vecinos Vigilantes” y cámaras de videovigilancia e iluminación en las calles por cuenta propia.

La agente municipal de la zona, Martha Ruiz Jarvio, confirmó que la población ha tomado la iniciativa de coordinarse a través de grupos de comunicación instantánea para proteger sus bienes, tras el registro de robos ocurridos en meses y años anteriores.

“Se están organizando los vecinos. Allá por el mole Castizo tienen su grupo de vecinos vigilantes y aquí en la entrada a Mundo Nuevo también se están movilizando para cuidarse unos a otros. La gente ha tenido que iluminar la zona y colocar cámaras porque la entrada estaba muy oscura”, señaló.

Detalló que, si bien recientemente no se han registrado robos de gran impacto, la delincuencia ha afectado a los pobladores con la sustracción de tanques de gas, láminas, madera y robos a casas habitación donde incluso los delincuentes han saqueado casi la totalidad de las pertenencias.

Ruiz Jarvio admitió que la presencia de la policía municipal y estatal es mínima en la zona, situación que mantiene en alerta a las familias.

Ante este panorama, informó que existen solicitudes formalizadas ante el Ayuntamiento de Xalapa para exigir un incremento en la vigilancia y patrullaje permanente.

“Hay muy poca presencia policiaca, la verdad. Tenemos unos oficios ahí rezagados y atorados que vamos a destrabar en reuniones esta misma semana para pedirle al Municipio que nos apoye y se normalicen los patrullajes”, aseveró.

La agente municipal precisó que se tiene programada una mesa de trabajo formal con autoridades del Ayuntamiento capitalino el próximo 23 de septiembre, con el objetivo de abordar a fondo la estrategia de seguridad y coordinar acciones entre el gobierno local y los comités vecinales.