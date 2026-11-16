noviembre 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No hay riesgo de que Coatepec pierda su nombramiento de “Pueblo Mágico”, aseguró el presidente municipal Jorge Ignacio Luna Hernández.

El edil aseguró que se cumple con todos los lineamientos que impone el Comité de Pueblos Mágicos para que el nombramiento se mantenga.

“No, ningún riesgo en absoluto. Ya cumplimos con el expediente técnico, el día 31 de octubre fue el plazo límite, cumplimos con ello en cada uno de los rubros y estoy seguro que Coatepec mantiene el nombramiento de Pueblo Mágico”.

En ese sentido, dijo que las observaciones todavía no se las hacen llegar a las autoridades municipales, pero garantizó que todas se atenderán al 100 por ciento.

VILLA NAVIDEÑA

Por otra parte, el alcalde de Coatepec informó que para la temporada decembrina se instalará una Villa Iluminada que abarca el Centro Histórico, el Parque, el andador Matías Rebolledo.

“Vamos a instalar una villa iluminada en el municipio de Coatepec. Como saben, durante los últimos 5 años estuvo instalada una pista de hielo cada temporada navideña. Sin embargo, vamos a cambiar esa dinámica y ahora vamos a instalar una villa iluminada”.

Asimismo, Luna Hernández dio a conocer que el próximo 6 de diciembre a las 6 de la tarde brindará su primer informe de gobierno en la Plaza Pública.

“A diferencia de otros, otras administraciones que se hacía siempre al interior del palacio y era un acceso muy restringido, hoy lo vamos a abrir a toda la gente, que toda la ciudadanía sepa, que todos estén informados. Todos tenemos el derecho de saber qué hacen nuestras autoridades y esa va a ser la lógica de este informe de gobierno”.