INAH desarrolla cerca de 50 investigaciones en Veracruz y prioriza protección de vestigios en Coatepec

INAH desarrolla cerca de 50 investigaciones en Veracruz y prioriza protección de vestigios en Coatepec

julio 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene en marcha alrededor de 50 proyectos de investigación en distintos puntos de Veracruz, enfocados en arqueología, historia y antropología, además de realizar labores permanentes para la conservación del patrimonio cultural del estado.

El director del Centro INAH Veracruz, Fernando Molina, señaló que, tras los recientes hallazgos arqueológicos en Campo Viejo, municipio de Coatepec, una de las principales prioridades será coordinar acciones con las autoridades para garantizar la protección de estos vestigios prehispánicos.

«Ahorita lo que creo que para nosotros es la prioridad es poder coordinarnos con las diferentes autoridades para generar la protección necesaria para emplazamientos prehispánicos en la zona de Campo Viejo en Coatepec», expresó.

El funcionario explicó que los proyectos activos buscan fortalecer tanto la investigación como la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de Veracruz.

«Tenemos el día de hoy activos casi 50 proyectos de investigación en todo el estado de Veracruz, que van en función de la conservación, de la difusión del patrimonio del estado y, obviamente, la investigación, no solamente en temas arqueológicos sino en temas de historia y antropología», comentó.

Destacó que Veracruz posee una importante riqueza patrimonial, con más de 5 mil 500 monumentos distribuidos en los 212 municipios de la entidad, lo que representa un reto permanente para su preservación.

Además, recordó que a nivel nacional el INAH tiene registrados alrededor de 8 mil 500 sitios arqueológicos y ocho zonas de monumentos históricos, por lo que la protección de este legado requiere del trabajo coordinado entre autoridades y la sociedad.