Hay mayor apertura para realizarse pruebas de detección de VIH en Xalapa

Hay mayor apertura para realizarse pruebas de detección de VIH en Xalapa

noviembre 19, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Cada vez más personas se acercan a realizarse pruebas rápidas de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), debido a una mayor apertura para hablar del tema y una disminución del estigma consideraron integrantes de AHF México y Somos Loud Veracruz.

Karina Santos, voluntaria de ambas organizaciones, explicó que actualmente realizan alrededor de 200 pruebas rápidas al mes, aunque esta cantidad cambia constantemente.

Entre quienes solicitan las pruebas hay jóvenes y adultos, quienes identifican prácticas de riesgo y tienen una mayor apertura.

“Es variado, hay días donde identificamos a más juventud que llega, que ha tenido una práctica de riesgo; también personas adultas han asistido”, comentó.

Señaló que uno de los avances es que las personas muestran mayor confianza para acercarse a estos espacios, preguntar y solicitar una prueba sin temor a ser juzgadas.

“Antes estaba muy estigmatizado, de ‘no me da miedo qué va a ser’, y nuestra oficina está muy céntrica. Cualquier persona puede llegar, pedir información, donde es un espacio cómodo para las personas y de forma directa se realice la prueba”, expresó.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, las organizaciones convocaron a la población a participar en una carrera recreativa de tres kilómetros que se realizará el próximo 5 de diciembre.