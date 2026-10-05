Fomentan la paz con Congreso Internacional de Ciencias Sagradas en Coatepec

octubre 5, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Ante el clima de violencia e inestabilidad que se vive en distintas regiones del mundo, integrantes de la Red GFU y la Suprema Orden del Aquarium anunciaron la realización del Congreso Internacional de Ciencias Sagradas en el municipio de Coatepec, Veracruz, lo que busca fomentar un espacio de reflexión, paz y transformación individual.

Daniel Elías Furman, representante de la Suprema Orden del Aquarium procedente de Argentina, dio a conocer que el evento es patrocinado por el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas y se llevará a cabo en las instalaciones del Ashram Interno Mundial, ubicado en la calle Javier Mina número 100, en el Pueblo Mágico de Coatepec.

Explicó que la actividad reunirá a ponentes y especialistas provenientes de al menos diez países, entre los que destacan Argentina, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Colombia, España, India, Brasil y México, quienes compartirán saberes ancestrales y disciplinas multidisciplinarias enfocadas en el desarrollo humano.

El programa contempla 14 conferencias y 13 talleres sobre temas como Cábala, magia ceremonial, matemáticas sagradas, mitología y tarot, además de mesas redondas donde participarán incluso estudiantes de nivel primaria junto con sus familias, para exponer ideas enfocadas en la construcción de la paz.

Asimismo, uno de los actos centrales será una jornada de meditación continua por la paz global con una duración de 48 horas sostenidas, en la que participará un meditador por cada hora, sumado a un festival cultural abierto a la población en general.

Al ser cuestionado sobre el impacto social de este tipo de encuentros en el contexto actual de conflictos mundiales, Furman reconoció que aunque un evento no transformará de la noche a la mañana la realidad global, sí representa un llamado urgente a la conciencia individual.

«El mundo es la suma de las individualidades. Cuando empezamos a generar una onda diferente, aunque sea con un número reducido de personas, empieza a repercutir. El cambio es a partir de uno; si no cambiamos nosotros, no cambia nada», afirmó el entrevistado.

Destacó que el objetivo central es promover un cambio de visión cultural que permita a las sociedades aprender a vivir sin competir y orientarse hacia la colaboración mutua entre ciudadanos.

Las actividades darán inicio desde las 7:00 horas y la sede del Ashram cuenta con capacidad para recibir a cientos de asistentes presenciales y virtuales. Los organizadores invitaron a la comunidad xalapeña y de la región a sumarse a estas jornadas multidisciplinarias.