Policía de Coatepec intimida a reporteros; planeaban cubrir una protesta

agosto 25, 2026

Redacción/Xalapa. Cinco periodistas que realizaban su labor informativa en el parque Miguel Hidalgo, pleno centro de este Pueblo Mágico, fueron objeto de actos de intimidación y hostigamiento por parte de un elemento de la Policía Municipal de Coatepec.

El oficial, identificado como Miguel Ángel, se aproximó al grupo de reporteros para cuestionar de manera reiterada y directa el motivo de su presencia en el lugar público y el tipo de contenido que se encontraban grabando.

En los últimos días circuló una convocatoria para una manifestación en Palacio Municipal de Coatepec este martes 25 de agosto a las 10:00 horas, para exigir transparencia al ayuntamiento en el manejo de los recursos públicos.

Aunque el elemento policial aseguró verbalmente que solo acudía a «ofrecer apoyo» y que respetaba la libertad de expresión, los comunicadores señalaron que su actitud inquisitiva y el tomarles fotografías representó una clara medida de vigilancia y presión para inhibir su labor periodística.

«Ojalá y lo publiquen bien y no lo vayan a hacer más grande (…) publíquenlo, eh, no me da miedo», expresó el policía municipal tras ser cuestionado por la prensa sobre el motivo de su presión contra los trabajadores de los medios.

Este hecho ocurre a tan solo unas horas de que se registrara un ataque armado en el municipio de Poza Rica, al norte de la entidad, donde dos reporteros de la fuente policiaca fueron agredidos a balazos, un suceso que ha encendido nuevamente las alarmas sobre la vulnerabilidad de la prensa en Veracruz.

Integrantes del gremio periodístico en la región central del estado lamentaron que las autoridades municipales continúen tomando fotografías a los profesionales de la comunicación en espacios públicos, vulnerando sus garantías de seguridad en un contexto de alto riesgo para el ejercicio periodístico.