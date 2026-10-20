Invitan al Pumpkin Festival en Coatepec este fin de semana

octubre 20, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



Este fin de semana se llevará a cabo el «Pumpkin Festival», un evento familiar con causa y con entrada gratuita, mismo que es organizado por emprendedoras que estarán ofreciendo diversos productos en medio de actividades artísticas y culturales.



Además será una actividad con causa, por lo que se pide a las y los asistentes que puedan donar alimento para perros y gatos, el cual será entregado al albergue «Patitas Suaves».



La donación de alimento es también la inscripción para un concurso infantil de disfraces.



«Se trata de un evento gratuito, la entrada es libre. Tenemos un concurso infantil de disfraces que para inscribirse y para poder participar van a donar sólo alimento para mascotas, el cual va a ser donado al refugio Patitas Suaves», dijo Dayana Medina García del grupo Mujer Magenta.



En Pumpkin Festival habrá también juegos inflables para niños y niñas, para que toda la familia pueda disfrutar y celebrar un Haloween para los menores.



«Vamos a tener teatro para niños, vamos a tener títeres, escuelas de música que se van a presentar. Todo esto es totalmente gratuito».





El Pumpkin Festival será el próximo domingo 25 de octubre en el salón La Mata, que se ubica en las inmediaciones de la entrada al Pueblo Mágico, cerca de la Glorieta, en la calle Moctezuma de 12:00 a 20:00 horas.