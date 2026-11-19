Gobierno del estado destina parte del pago a la verificación a la adquisición de nuevas unidades de transporte público

Gobierno del estado destina parte del pago a la verificación a la adquisición de nuevas unidades de transporte público

noviembre 19, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Una parte de los recursos que se obtienen del pago de la verificación vehicular en Veracruz se destina a financiar la adquisición de nuevas unidades de transporte público reveló Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz.

Explicó que, a partir de este año, los concesionarios tuvieron una reducción de aproximadamente 70 a 80 pesos en sus ganancias por cada verificación.

Y es que el Gobierno del Estado determinó destinar ese recurso como parte del financiamiento para la renovación del transporte público.

«Sí, a partir de este año, hubo una reducción de la ganancia de nosotros porque se está ocupando para la compra de los autobuses que están poniendo en la ciudad. Una parte se está sacando de ahí y vamos a apoyar, es un apoyo de alguna manera», dijo.

El representante de los concesionarios señaló que esta modificación quedó establecida mediante un decreto, en el que se especifica el ajuste a los ingresos que reciben por el servicio de verificación vehicular.

“Hay un decreto y ahí aparece, a nosotros cada año nos incrementa la ganancia, en esta ocasión fue para el apoyo, son decretos y se avisó, habrá compañero que no estén de acuerdo, pero bueno ‘tienes trabajo, amigo», expresó.