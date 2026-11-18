noviembre 18, 2026

• En 2026, Veracruz no tuvo nuevo endeudamiento ni reducción de sus gastos estratégicos dirigidos a garantizar derechos y bienestar de la población, afirma ante el Congreso el titular de la dependencia.

Xalapa, Ver., 18 de noviembre de 2026.- La LXVII Legislatura, a través de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, recibió la comparecencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dulce María Hernández Tepole y Dorheny García Cayetano, presidenta, secretaria y vocal de dicha comisión respectivamente, condujeron este ejercicio de rendición de cuentas a cargo del titular de la dependencia, Miguel Santiago Reyes Hernández.

En uso de la palabra, el secretario expuso los beneficios de la liquidación de la deuda bursátil municipal. Afirmó que Veracruz no tuvo nuevo endeudamiento ni reducción de sus gastos estratégicos dirigidos a garantizar derechos y bienestar en amplios sectores de la población.

Explicó que, con las medidas compensatorias innovadoras del gobierno, en Veracruz se ha garantizado la gratuidad de la educación en todos los niveles, se ha invertido en infraestructura y equipamiento en salud, seguridad pública, protección civil ante desastres, movilidad y modernización del transporte público, salarios dignos para trabajadores y trabajadoras del Estado, policías y agentes de tránsito, el sistema de pensiones y fideicomisos que garantizan protección y previsión social.

Al aclarar que la liquidación de esta deuda se realizó sin distingos de colores partidistas ni filiaciones políticas, indicó que sus beneficios alcanzaron a los 199 municipios y para lograrlo se unieron Ejecutivo federal, Congreso del Estado, presidentas y presidentes municipales y cabildos.

De acuerdo con el funcionario, “no se trató de cambiarle el nombre a la deuda ni de patear el problema hacia adelante, sino de reducir directamente el saldo, disminuir el número de créditos, mejorar las condiciones financieras, liberar participaciones federales, sin ampliar vencimientos ni incrementar obligaciones. Todo se hizo con apego a la normatividad y al marco jurídico aplicable, con acompañamiento de las autoridades federales y mediante tres medidas: pagos anticipados, refinanciamientos y reestructuras”.

Miguel Santiago Reyes especificó que la deuda bancaria del estado se redujo en 5.9 millones de pesos (mdp), equivalentes a 12.5 por ciento de diciembre de 2024 a finales de noviembre de 2026. Se liquidó la deuda bursátil municipal y la deuda financiera total de estado y municipios disminuyó 14 por ciento, una reducción equivalente a 6.4 mdp en solo dos años.

En virtud de lo anterior, en 2006, Moody’s elevó la calificación crediticia de Veracruz por segundo año consecutivo, Fitch y HR Ratings ratificaron las mejoras otorgadas en 2025. Las agencias reconocieron el fortalecimiento de las finanzas estatales, el incremento de los ingresos propios, el manejo de la deuda y la atención de pasivos institucionales.

Sumado a esto, adelantó el titular de Sefiplan, Veracruz será el próximo coordinador del grupo de deuda de las 32 entidades federativas que trabajan en conjunto con la unidad de coordinación de entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como resultado de estas medidas, ponderó el secretario, Veracruz ha incrementado sus ingresos sin crear ni aumentar impuestos ni las tasas existentes, a pesar de que el estado muestra tasas por debajo de las observadas en el resto del país. “Este gobierno ha establecido acciones para mejorar la eficiencia recaudatoria, combatir la evasión y avanzar así una mayor equidad, que paguen quienes tienen la obligación de hacerlo sin cargar el costo sobre las familias y quienes cumplen puntualmente”, precisó.

La disciplina financiera ha permitido contener el gasto corriente por debajo del promedio de los últimos cinco años. Esta dinámica “no significa dejar de gastar en lo necesario ni mantener recursos sin utilizar, significa gastar en aquello que verdaderamente beneficia a las personas”, expuso.

Este nuevo impulso a la economía del estado, ejemplificó el funcionario, ha redundado en el incremento al salario de las trabajadoras y trabajadoras del sector público estatal a más del doble de la inflación en 2026. En el caso de las mujeres trabajadoras, con menos de dos salarios mínimos, el incremento fue de 9.5 por ciento. Para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, el incremento fue de 18.5 por ciento.

Por último, aseguró que esta administración garantiza el derecho a la movilidad, impulsando la renovación en transporte público mediante un fideicomiso innovador que permite financiar nuevas unidades sin contratar deuda. Con una inversión superior a mil 400 mdp para modernizar el transporte en distintas regiones de la entidad, hoy Veracruz cuenta con 316 unidades híbridas de bajas emisiones y con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, puntualizó.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas y los diputados José Reveriano Marín Hernández (Morena), Citlali Medellín Careaga (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Elizabeth Morales García (PT), María Elena Córdova Molina (MC), Montserrat Ortega Ruiz y Héctor Yunes Landa, con preguntas acerca de la extinción de la bursatilización de 199 municipios, reemplacamiento vehicular, esquema de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), a qué funcionarios se les ha fincado responsabilidad y la atención a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además, sobre el Seguro Catastrófico, recursos para prevención de riesgos ante temporada de lluvias, excedentes financieros de municipios que no pagan ya la bursatilización, costo y destino de los recursos por reemplacamiento vehicular, asignación de presupuesto para el abasto de medicamentos, convenio con el Imss-Bienestar, montos de inversión del programa Camionetitas de la Salud, erogación por las nuevas unidades de transporte público, regularización legal de colonias, rescisión de contratos de lotes, combate a los intermediarios de pagos por terrenos y estatus del fideicomiso Fondo del Futuro.

Asimismo, empresa que fabrica las placas, retraso en el pago de pensiones, operación de la Aseguradora Veracruzana, uso de los recursos por venta de aeronaves, reemplacamiento gratuito, costo de la reestructuración de la deuda, pasivos con proveedores y pagos al magisterio veracruzano.

En la segunda ronda, la legisladora Montserrat Ortega Ruiz y los diputados Héctor Yunes Landa y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) formularon preguntas relacionadas con la conformación de empresas de origen poblano presuntamente vinculadas con funcionarios de la Sefiplan, observaciones de la ASF sobre gastos de nómina destinados a gastos personales, la ampliación presupuestal realizada este año sin autorización del Congreso y la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun).

También sobre la transparencia de las nóminas de funcionarios de alto nivel, investigaciones por presuntos cobros indebidos de servidores públicos a proveedores y acciones previstas para sancionar estas conductas, posibles actos fraudulentos cometidos por supuestos gestores en las oficinas de Hacienda, certeza de las cifras presentadas, así como riesgos financieros que enfrenta Veracruz y medidas para mitigarlos.

A su vez, las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Tania María Cruz Mejía (PVEM) y Naomi Edith Gómez Santos (Morena) abordaron el reemplacamiento vehicular anunciado para 2027, viabilidad de invertir en la digitalización de los documentos del Catastro y del Registro Público de la Propiedad para prevenir fraudes inmobiliarios, posibilidad de regularizar al personal meritorio de este último organismo, reservas financieras actuales del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), monto de los pasivos derivados de adeudos a proveedores de las administraciones anterior y actual y posibilidad de dar prioridad a las mipymes en su liquidación.

Finalmente, sobre la baja y adquisición de vehículos durante la actual administración, participación del gobierno estatal en los acuerdos para el rescate del ingenio San Pedro y posibilidad de hacerlos públicos, transparencia en la adquisición de medicamentos y de unidades destinadas al transporte público, beneficios de la liquidación de la bursatilización en Veracruz y las estrategias para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Los mensajes de conclusión estuvieron a cargo de los diputados Luis Vicente Aguilar Castillo y Héctor Yunes Landa y de las diputadas María Elena Córdova Molina, Elizabeth Morales García, Indira de Jesús Rosales San Román y Citlali Medellín Careaga.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, reconoció el trabajo de la Sefiplan y de su titular y precisó que, bajo el liderazgo de la gobernadora Rocío Nahle García, Veracruz ha implementado una forma distinta de ejercer las finanzas públicas, “hacer más, con menos”. Indicó que la actual administración pone los recursos al servicio de la gente, avanza en el saneamiento financiero, reduce la deuda, recuperó la capacidad de negociación con instituciones bursátiles y apuesta por el fortalecimiento de las finanzas y la recaudación, sin crear nuevos impuestos.

Esta comparecencia inició a las 10:16 horas y concluyó a las 13:06.