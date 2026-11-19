noviembre 18, 2026

CARACAS.— En un acontecimiento que marca un giro significativo en la geopolítica de América Latina, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó una visita sorpresa a Caracas y sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante la reunión, ambas naciones formalizaron un nuevo acuerdo de cooperación militar.

⇒ Este pacto representa la reanudación formal de los vínculos técnico-militares bilaterales tras más de dos décadas de distanciamiento y profundas tensiones políticas, abriendo una etapa inédita en la relación estratégica entre Washington y el gobierno de Venezuela.

Nuevas bases para la seguridad compartida

Durante el anuncio, transmitido por la televisión estatal, el titular del Pentágono destacó que este convenio busca aprovechar la experiencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses para garantizar que el territorio venezolano cuente con capacidades óptimas de protección frente a amenazas transnacionales.

“El acuerdo tiene como propósito asegurar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, manteniéndose protegido dentro de sus fronteras soberanas”, señaló Hegseth.

Por su parte, la administración interina subrayó que la alianza facilitará la modernización del equipamiento operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de impulsar la capacitación técnica y el acceso a tecnologías avanzadas para las corporaciones de seguridad.

Una visita clave en la agenda regional

La presencia del jefe del Pentágono en territorio venezolano constituye la primera visita oficial de un alto funcionario de este rango al país sudamericano en el marco de la nueva configuración diplomática y de seguridad impulsada por ambos gobiernos. Tras su escala en Caracas, la gira de trabajo continuará hacia otros países de la región para supervisar los esquemas binacionales de defensa y combate al crimen organizado.