noviembre 18, 2026

VERACRUZ.— Veracruz se posicionó en el tercer lugar nacional de crecimiento económico tras registrar un incremento anual de 5.1% en el segundo trimestre de 2026, respaldado por una actividad industrial que suma ocho meses consecutivos al alza, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Portuarias, Mejora Regulatoria y Desarrollo Económico —en el marco de la Glosa del Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle—, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Ernesto Pérez Astorga, destacó los principales logros financieros y laborales de la entidad:

Empleo formal: Máximo histórico con 804 mil 577 puestos de trabajo ante el IMSS, ubicándose en el cuarto lugar nacional en generación anual con 28 mil 9 nuevos empleos.

Pobreza laboral: Mínimo histórico de 43.7%, el nivel más bajo registrado por el INEGI en la historia del estado.

Inversión y comercio exterior: Sexto lugar nacional en anuncios de capital extranjero con 2 mil 109 millones de dólares (acumulando 8 mil 650 millones en dos años). Asimismo, el estado ocupa el segundo lugar nacional en exportaciones de la industria alimentaria (mil 765.3 millones de dólares en 2025, un 31.3% más que el año previo) y el primer lugar nacional en 14 subpartidas agroalimentarias.

Actividad portuaria: El 26.9% de la carga portuaria del país se moviliza a través de los tres puertos de altura veracruzanos.

Nuevo Polo de Desarrollo en Tuxpan

Como parte de las acciones estratégicas para consolidar la infraestructura productiva en Veracruz, Pérez Astorga anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación del concurso público destinado a seleccionar al desarrollador del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Tuxpan.

Pérez Astorga enfatizó que la seguridad jurídica y la gobernabilidad han sido factores clave para generar confianza empresarial, reiterando el compromiso de acompañar los proyectos para que las inversiones se traduzcan en bienestar y oportunidades laborales para las 10 regiones de la entidad.