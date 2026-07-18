Ayuntamientos van por mayor recaudación del predial; Sefiplan prepara estrategia

julio 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Gobierno de Veracruz prepara una estrategia para incrementar la recaudación del impuesto predial en los municipios, una medida que implica fortalecer el cobro de la principal contribución municipal que pagan los propietarios de viviendas, terrenos, comercios e inmuebles.

El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, informó que, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, la dependencia trabajará con la Secretaría de Gobierno y las áreas de Catastro de los ayuntamientos para mejorar la recaudación del predial, al reconocer que Veracruz se ubica entre los estados con menor captación de este impuesto.

«Sí vamos a trabajar desde la Secretaría de Finanzas, por instrucciones de la gobernadora, y buscar cómo se aumenta esa recaudación del predial de los municipios, cómo se puede fortalecer junto con Secretaría de Gobierno (…) que Catastro trabaje con todos los municipios para el tema del predial, que logremos recuperar más recursos, que haya más ingresos y que estos ahorros que van a tener hoy los municipios se usen para el desarrollo de los veracruzanos».

El funcionario explicó que el impuesto predial representa la principal fuente de ingresos propios de los ayuntamientos, por lo que mejorar su recaudación permitirá que dispongan de mayores recursos para financiar servicios públicos y obras.

«El predial es el ingreso más importante de los municipios. Veracruz tiene un área de oportunidad muy importante porque estamos en últimos lugares a nivel nacional en lo que es la recaudación del predial».

Reyes Hernández adelantó que, tras una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los secretarios de Finanzas del país, el gobierno estatal elaborará un plan para apoyar a los municipios en el fortalecimiento de sus ingresos.

Actualización catastral, uno de los mecanismos

El anuncio ocurre luego de que el Congreso de Veracruz autorizó a los Ayuntamientos a firmar convenios de colaboración, para que Sefiplan cobre el impuesto predial-

Desde el inicio de la administración de Rocío Nahle, el Gobierno del Estado ha impulsado diversas acciones para fortalecer la recaudación estatal, entre ellas el programa de reemplacamiento vehicular, la regularización de motocicletas y el proceso de revista vehicular y canje de placas para el transporte público.

Ahora, la estrategia se extenderá al ámbito municipal mediante el fortalecimiento de los ingresos propios de los ayuntamientos.