noviembre 18, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, realizó proximidad social mediante demostraciones de binomios caninos a estudiantes de nivel preescolar en el Colegio La Salle de Veracruz, con el propósito de fortalecer el acercamiento con la ciudadanía.

Durante esta actividad se contó con la participación de 71 niñas y niños, 11 docentes y dos personas de apoyo, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las capacidades, habilidades y preparación de los ejemplares caninos, así como las funciones que desempeñan junto con sus manejadores en las diferentes labores de la Institución.

A través de ejercicios demostrativos, se propició un espacio de interacción, aprendizaje y convivencia que permitió acercar a las nuevas generaciones a las labores que realiza el personal naval en beneficio de la sociedad.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, contribuye al fortalecimiento de la cultura de proximidad social, fomenta la confianza y el acercamiento entre la ciudadanía y la Secretaría de Marina, además de difundir las capacidades del personal y los recursos especializados con los que cuenta la Institución para cumplir sus atribuciones.