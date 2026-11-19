noviembre 18, 2026

Los datos de Clip muestran otra cara de la temporada, con actividad en servicios de salud, reparaciones y comercios de todos los días. En consultorios y clínicas, el monto diario procesado fue de 83 % mayor que en un día promedio del resto del año; en talleres y refaccionarias, el número de cobros diarios aumentó 45 %

Una consulta médica, una reparación del auto o las compras de la despensa. El Buen Fin también pasa por ahí. Durante la edición de 2025, el monto diario procesado por Clip en consultorios y clínicas fue 83 % mayor que en un día promedio del resto de ese año, un dato que invita a mirar la temporada más allá de las pantallas y los electrodomésticos.

En 2025, El Buen Fin alcanzó ventas nacionales por $219.2 mil millones, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Dentro de ese panorama, los datos de Clip permiten acercarse a negocios que suelen recibir menos atención durante estas fechas.

En talleres y refaccionarias, por ejemplo, Clip registró 45 % más cobros diarios que en un día promedio del resto de 2025, con un monto promedio superior a 2,000 pesos por operación. La actividad en estos establecimientos, junto con la de consultorios y clínicas, muestra que los pagos de la temporada también abarcan servicios de salud y mantenimiento del auto.

Las compras cotidianas tienen su lugar. Durante los cinco días de El Buen Fin 2025, las tiendas de abarrotes y los minisúper que utilizan Clip acumularon más de medio millón de cobros con tarjeta. Una cifra que pone en el mapa de la temporada a los negocios donde se surte la despensa y se compra lo que hace falta en casa.

En electrónica, una de las categorías más asociadas con El Buen Fin, destacó el valor de cada pago: el monto promedio por operación procesada por Clip fue 47 % mayor que en un día promedio del resto de 2025. Los datos ofrecen así distintas perspectivas de la actividad, desde el número de cobros hasta el importe de las compras.

De cara a la edición de 2026, estos resultados invitan a más negocios a considerar las oportunidades de la temporada. Para un consultorio, un taller o una tienda de abarrotes, prepararse también implica ofrecer opciones de pago que respondan a las necesidades de sus clientes.

Para Clip, acompañar esa diversidad de negocios comienza por entender cómo operan y facilitar la aceptación de pagos, desde una tienda de electrónica hasta el comercio de la esquina.

Sobre los datos: Las cifras de Clip corresponden a pagos procesados en su plataforma. Los incrementos comparan los indicadores de El Buen Fin 2025 con sus promedios diarios durante el resto de ese año. Los resultados reflejan la actividad agregada de cada categoría en Clip, no el comportamiento individual de los establecimientos ni el del mercado nacional.