noviembre 18, 2026

TURQUÍA.- El fenómeno de El Niño provoca actualmente graves afectaciones ambientales, económicas y sociales en diversas regiones del planeta. Este evento climático natural surge cada dos a siete años por el calentamiento superficial del océano Pacífico ecuatorial. Su intensidad excepcional de este año ocupa un lugar central en los debates de la cumbre climática COP31 en Turquía.

Emergencias ambientales por el fenómeno de El Niño

En Sudamérica, el estado amazónico de Pará, en Brasil, declaró emergencia ambiental tras registrar más de cinco mil incendios forestales en noviembre. De manera paralela, Perú decretó estado de emergencia ante el peligro de inundaciones que afectan a nueve millones de habitantes. En el sureste asiático, el fenómeno de El Niño redujo las lluvias en Indonesia cerca de 50 por ciento entre julio y octubre. Según reportes científicos de World Weather Attribution, el fuego destruyó aproximadamente tres millones de hectáreas indonesias durante el presente año.

Pérdidas agrícolas y costos financieros a escala global

La actividad agrícola internacional también enfrenta severas presiones derivadas de las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones estacionales. En Costa de Marfil, principal productor mundial, el organismo meteorológico Sodexam advirtió que la cosecha de cacao podría caer hasta 25 por ciento. Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que atender estos impactos requiere 36 mil millones de dólares. El administrador Alexander De Croo alertó en la COP31 que retrasar el financiamiento duplicaría ese costo hasta 73 mil millones de dólares.

Riesgos alimentarios ante el fenómeno de El Niño

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló que las alteraciones climáticas golpean directamente la producción básica.

El economista jefe Máximo Torero explicó que sequías e inundaciones dañan carreteras, almacenes y pastos necesarios para la ganadería mundial.

Asimismo, advirtió que el fenómeno de El Niño agrava la inseguridad alimentaria aguda en naciones con conflictos internos o crisis económicas. Ante este panorama, organismos multilaterales exhortan a fortalecer el apoyo financiero para proteger los sistemas alimentarios y a los hogares vulnerables.