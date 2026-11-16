noviembre 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa ha realizado más de 25 jornadas de trabajo en colonias, parques y espacios públicos y el programa continuará durante los cuatro años de la administración municipal, informó el director de la Juventud Rafael Alarcón Barrientos.

Señaló que más de 170 mil personas han resultado beneficiadas con las jornadas comunitarias denominadas “Tequios por el Bien de la Comunidad”, impulsadas por el Ayuntamiento de Xalapa durante 2026.

El funcionario destacó que, hasta el momento, se han realizado más de 25 jornadas de trabajo en distintas colonias y espacios públicos de la capital veracruzana, mediante la coordinación de más de 35 áreas del gobierno municipal.

Explicó que estas actividades contemplan la intervención de parques, avenidas, centros recreativos y otros espacios de convivencia, atendiendo principalmente las solicitudes que realizan los ciudadanos a través de las redes sociales, las jornadas del Día del Pueblo y las oficinas de gestión de la Dirección de Juventud.

Alarcón Barrientos señaló que los trabajos se desarrollan de manera coordinada con dependencias como Obras Públicas, Alumbrado Público, Medio Ambiente y otras áreas municipales, por instrucciones de la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

Detalló que las jornadas se llevan a cabo cada quince días, generalmente los domingos, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios públicos y fomentar la participación de los habitantes en el cuidado de sus colonias.

“Lo más importante es generar comunidad, generar hermandad y que la ciudadanía sepa que hay un gobierno cercano a la gente, que está trabajando de manera coordinada y que escucha sus necesidades”, expresó.

Entre las acciones que se realizan durante los tequios se encuentran el mantenimiento de guarniciones, poda de árboles y áreas verdes, pintura de juegos infantiles, barrido de calles, desazolve de alcantarillas y rehabilitación de espacios deportivos y recreativos.