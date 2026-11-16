POZA RICA MANTIENE RECORRIDOS PREVENTIVOS ANTE EL PRONÓSTICO DE LLUVIAS
noviembre 16, 2026
Poza Rica, Veracruz.— Ante el pronóstico de lluvias para la ciudad, el Gobierno Municipal mantiene recorridos preventivos en distintos sectores de Poza Rica, con el objetivo de supervisar las condiciones y atender oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.
Estas acciones permiten mantener vigilancia en diferentes puntos de la ciudad y dar seguimiento a las condiciones que pudieran presentarse derivadas de las precipitaciones.
El Ayuntamiento continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier actualización o medida preventiva a través de sus canales oficiales, reiterando el llamado a mantenerse atentos a la información y tomar precauciones.