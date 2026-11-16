noviembre 16, 2026

⁠Poza Rica, Veracruz.— Ante el pronóstico de lluvias para la ciudad, el Gobierno Municipal mantiene recorridos preventivos en distintos sectores de Poza Rica, con el objetivo de supervisar las condiciones y atender oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.

Estas acciones permiten mantener vigilancia en diferentes puntos de la ciudad y dar seguimiento a las condiciones que pudieran presentarse derivadas de las precipitaciones.

El Ayuntamiento continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier actualización o medida preventiva a través de sus canales oficiales, reiterando el llamado a mantenerse atentos a la información y tomar precauciones.