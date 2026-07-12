Se realizaron análisis de Carbono 14 en piezas localizadas en Campo Viejo, Coatepec

julio 12, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicaron que se iniciarán con trabajos de Carbono 14 para el análisis de la llamada Estela de Coatepec, localizada en una excavación en Campo Viejo.

De acuerdo a los especialistas, se logró hacer la datación con Carbono 14 de algunas piezas para conocer con exactitud la antigüedad de este recinto prehispánico, luego de que el diputado federal Adrián Naveda, les apoyó con recursos.

«El único apoyo que hemos recibido es del diputado federal, de Adrián González Naveda, el apoyo económico que recibimos lo vamos a canalizar para hacer lo del Carbono 14, que es muy caro, son estudios muy caros, se hacen en Estados Unidos, ese recurso nos va a servir bastante».



Desde hace meses trabajan en la zona de Campo Viejo, donde se hace en tres etapas, la primera es la excavación y la extracción de los vestigios; la segunda el análisis del material que ha sido encontrado y la tercera, que es la interpretación y estudio de todo en conjunto.

Consideraron que este complejo identificado en Campo Viejo, tiene una gran similitud con el que se encontró en Izapa, Chiapas, pues en aquel sitio como en este de Campo Viejo, hay grabados que hacen referencia a mitos.

Finalmente, señalaron que es necesario que se otorguen los demás apoyos que se han mencionado por parte de diversas personalidades en distintos ámbitos de gobierno, para avanzar con la excavación y el estudio es algo que requiere un financiamiento.