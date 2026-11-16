OPLE reporta 23 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género

OPLE reporta 23 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género

noviembre 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Hasta el momento, en lo que va del año se han recibido en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) un total de 23 quejas por presenta violencia política contra las mujeres en razón de género, informó la consejera presidenta Marisol Delgadillo Morales.

Dichas quejas están relacionadas principalmente con expresiones, señalamientos sobre el desempeño de funciones públicas y contenidos difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

Marisol Alicia Delgadillo Morales, informó que entre los casos denunciados figuran mujeres que actualmente desempeñan cargos públicos en gobiernos municipales y que consideran que ciertas publicaciones y expresiones afectan su labor, así como su participación en el ámbito político.

De estas conductas se destacan comentarios basados en estereotipos de género y descalificaciones dirigidas a mujeres por las responsabilidades públicas que ejercen.

El OPLE tiene la facultad de recibir las quejas , integrar los expedientes correspondientes y dictar medidas provisionales de protección; sin embargo, corresponde a las autoridades jurisdiccionales analizar los procedimientos, emitir resoluciones y determinar, en su caso, las sanciones.

Por último, consideró que uno de los retos para el OPLE en la actual contienda electoral será atender las denuncias relacionadas con contenidos publicados en plataformas digitales, debido a la rapidez con la que se difunden, procurando garantizar la protección de los derechos de las mujeres sin vulnerar la libertad de expresión.