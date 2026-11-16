noviembre 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente de la delegación Veracruz de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Abraham Miranda Zacarías, señaló que es necesario que las empresas constructoras cuenten con certificaciones y personal especializado para garantizar la calidad de las obras que se realizan en el país.

Explicó que uno de los objetivos del sector es que las empresas tengan ingenieros y especialistas capacitados, con preparación académica, cursos y experiencia en las distintas áreas de la construcción.

«El objetivo fundamental es que las empresas estén certificadas, que tengan ingenieros especializados en el ramo, preparación académica, cursos y, principalmente, experiencia para poder garantizar una buena calidad de obra», expresó.

Indicó que estas certificaciones permiten a las compañías acreditar que cuentan con las capacidades necesarias para participar en proyectos de distintas especialidades, como carreteras, edificios, obras hidráulicas y electrificaciones.

El representante empresarial señaló que también es importante cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social, pues actualmente las empresas enfrentan mayores exigencias administrativas y normativas para mantenerse en operación.

Reconoció que el sector de la construcción atraviesa una situación económica complicada por el incremento en los precios de los materiales; sin embargo, destacó que la derrama de trabajo se ha mantenido gracias a proyectos impulsados por los gobiernos federal y estatal.

Agregó que algunas empresas han desaparecido debido a las dificultades económicas y al incumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, aunque también se están incorporando nuevos negocios al sector.