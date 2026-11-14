Xalapa encabeza accidentes viales en Veracruz; colectivos urgen actualizar ley de movilidad

noviembre 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. A cuatro años de retraso en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en Veracruz, colectivos y organizaciones ciudadanas exigieron a las autoridades informar sobre los avances para actualizar la legislación y garantizar traslados más seguros.

María del Carmen Vázquez Romero, integrante de la Coalición Movilidad Segura Veracruz y fundadora de Libelubike: Bicimensajería, señaló que este 13 de noviembre se cumplieron cuatro años de rezago, por lo que representantes de distintos colectivos ingresaron un oficio para conocer el estado que guarda este proceso.

«El día de hoy, diferentes colectivos como Libelubike, Divas Urban Bike, Titanes Xalapa, Sensatos Ciclismo e integrantes de la Coalición Movilidad Segura Veracruz ingresamos un oficio para preguntar sobre la actualización de la armonización en nuestro estado», explicó.

Recordó que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece las bases para garantizar el derecho de las personas a trasladarse en condiciones de seguridad, sustentabilidad, eficiencia y accesibilidad.

La activista advirtió que Xalapa enfrenta una problemática importante en materia de accidentes viales, pues, de acuerdo con datos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), ocupa el primer lugar estatal en número de siniestros, seguido de Veracruz y Córdoba.

«Los municipios con mayor cantidad de siniestros viales tienen, en primer lugar, Xalapa; en segundo, Veracruz, y en tercero, Córdoba», puntualizó.

Además de solicitar información sobre la armonización de la ley, los colectivos cuestionaron la decisión de deshabilitar los racks para bicicletas en las unidades del transporte público Atenas, que próximamente comenzarán a operar en Xalapa.

«También preguntamos sobre la decisión técnica que tomaron para deshabilitar los racks en el transporte público Atenas», indicó.

Vázquez Romero consideró que la actualización de la legislación y las decisiones relacionadas con el transporte deben atender las necesidades de quienes utilizan distintas formas de movilidad, particularmente en una ciudad como Xalapa, donde los accidentes viales representan un problema.

«Este es un llamado para todas y todos los ciudadanos que nos pueden apoyar a compartir, a generar un poco más de presión y poder tomar decisiones que son súper necesarias para la ciudad capital y para todos los ciudadanos de todo el estado de Veracruz», expresó.

Finalmente, pidió respaldar las exigencias de los colectivos para avanzar hacia una movilidad «más segura, asequible, diversa, sustentable y segura», que permita garantizar el derecho de todas las personas a trasladarse sin poner en riesgo su integridad.