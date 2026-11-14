Hay resistencia para descentralizar los institutos municipales de la mujer

Hay resistencia para descentralizar los institutos municipales de la mujer

noviembre 14, 2026

La diputada Astrid Sánchez Moguel reconoció que algunos organismos funcionan únicamente como nombramientos y no tienen capacidad para tomar decisiones;

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Algunos institutos municipales de las mujeres en Veracruz operan únicamente como nombramientos, sin autonomía ni presupuesto propio para desarrollar sus actividades, reconoció la diputada local Astrid Sánchez Moguel, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que estos organismos deberían estar descentralizados para contar con recursos propios y capacidad de decisión, lo que les permitiría desarrollar acciones en favor de las mujeres sin depender directamente de las decisiones presupuestales de los ayuntamientos.

Sin embargo, reconoció que existe resistencia de algunas administraciones municipales para concretar este proceso, debido a que implica destinar recursos públicos para su funcionamiento.

“Los institutos municipales de las mujeres deberían estar descentralizados. Esto quiere decir que ellos deberían contar con un recurso propio para poder ser autónomos y hacer, decidir y trabajar en pro de las mujeres”, explicó.

Sánchez Moguel reconoció que actualmente no existe un estudio que permita conocer cuántos institutos municipales están descentralizados y cuántos continúan sin autonomía presupuestal.

“No hay un estudio que nos diga: ¿sabes qué? Esos están descentralizados, estos no, estos faltan, porque hay muchos que tienen algunas condiciones distintas, que no nos puede garantizar un análisis concreto para sacar esta estadística”, admitió.

Congreso da seguimiento a solicitudes de descentralización

La diputada explicó que, desde la Comisión para la Igualdad de Género, se da seguimiento a las solicitudes de descentralización que presentan los ayuntamientos mediante actas de Cabildo.

Incluso, dijo que han retomado expedientes que quedaron pendientes en legislaturas anteriores y solicitado a los gobiernos municipales que envíen nuevamente sus actas para continuar con el procedimiento.

La legisladora señaló que uno de los objetivos es promover que los presupuestos municipales se elaboren con perspectiva de género, a fin de garantizar recursos para el funcionamiento de los institutos y el cumplimiento de sus atribuciones.

También consideró necesario fortalecer la coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), para revisar las condiciones en las que operan estas instituciones.