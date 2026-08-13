Lomelí supervisa en Oaxaca aplicación de examen presencial de la UNAM

agosto 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, se trasladó a Oaxaca para supervisar personalmente la aplicación del examen de control presencial a los aspirantes que contaron con citan previa para presentar la evaluación.

La aplicación comenzó puntualmente en León, Guanajuato, y Oaxaca, Oaxaca, como parte de un mecanismo diseñado por la máxima casa de estudios para comprobar que los resultados obtenidos en el examen de selección correspondan efectivamente a los conocimientos y capacidades de cada aspirante.

En León, las y los aspirantes que descargaron su cita fueron convocados este jueves en tres turnos: 9:00, 13:00 y 17:00 horas.

En Oaxaca también se establecieron tres turnos para atender a quienes contaron con cita para presentar la evaluación.

La presencia del rector en Oaxaca da un peso especial a la jornada, debido a que el examen presencial constituye uno de los pasos centrales de la UNAM para resolver la controversia generada por la aplicación digital del examen de ingreso y garantizar la certeza de los resultados.

El proceso de control fue determinado después de que la Comisión Técnica que revisó el examen de licenciatura 2026 identificara un comportamiento estadístico atípico en los resultados.

De acuerdo con la revisión realizada por la Universidad, entre 2021 y 2025 alrededor de 3.5 por ciento de los aspirantes había obtenido 100 o más aciertos; en 2026, esa proporción se elevó a 16.3 por ciento.

La UNAM también informó sobre evidencias de conductas prohibidas durante la aplicación en línea, entre ellas el uso de teléfonos celulares, asistencia de terceras personas, suplantación de identidad y utilización de herramientas tecnológicas externas, incluida inteligencia artificial.

Cerca de 2 por ciento de los exámenes fueron cancelados por este tipo de irregularidades.

Ante este escenario, la Universidad decidió no asumir automáticamente como definitivos todos los resultados obtenidos mediante la plataforma digital y estableció el examen presencial como un mecanismo de verificación y control.