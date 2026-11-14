Altos costos y obligaciones fiscales, entre los retos de la industria de la construcción

Altos costos y obligaciones fiscales, entre los retos de la industria de la construcción

noviembre 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Los altos precios de los materiales, las dificultades económicas y las obligaciones fiscales y de seguridad social son algunos de los principales retos que enfrenta actualmente el sector de la construcción, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) delegación Veracruz, Abraham Miranda Zacarías.

Señaló que, aunque el panorama económico es complicado por el incremento en los costos de los materiales, la actividad se ha mantenido gracias a la derrama de obra pública impulsada por los gobiernos estatal y federal.

“Estamos atravesando una situación complicada por cuestiones económicas, de subida de precios de materiales y todo. Pero gracias a la intervención de nuestra gobernadora y de la presidenta de la República, la derrama de trabajo ha sido constante”, expresó.

Indicó que ante este escenario las empresas constructoras deben buscar nuevas oportunidades de trabajo para mantenerse activas y fortalecer al sector en Veracruz.

Otro de los problemas que enfrentan, dijo, es la desaparición de empresas, tanto por la falta de trabajo como por las obligaciones fiscales y de seguridad social que deben cumplir para mantenerse en operación.

“Han desaparecido empresas, no solamente por la cuestión del trabajo, sino por los problemas que conlleva la administración fiscal y de seguridad social. Ahora son retos muy marcados que debemos cumplir”, explicó.

El dirigente también señaló que el cierre de año representa un compromiso para las constructoras, pues deben prever los recursos necesarios para cumplir oportunamente con el pago de aguinaldos y demás prestaciones de sus trabajadores.

“Cada año lo tenemos previsto, cada año lo tenemos que tener ya programado porque se dificulta a veces el término del año. Afortunadamente, en una empresa constructora de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción siempre remarcamos que se tengan esas previsiones, porque la gente merece”, sostuvo.

Asimismo, destacó que uno de los objetivos del sector es contar con empresas certificadas y personal especializado que garantice la calidad de los trabajos que realizan.

Señaló que la nueva delegación de la AMIC en Veracruz mantendrá abiertas sus puertas para constructores pequeños, medianos y grandes, con el propósito de unir esfuerzos, buscar oportunidades de contratación y generar una mayor derrama económica.

AMIC celebra Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional y entrega nombramientos a Comités Directivos Estatales

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional y Entrega de Nombramientos a Comités Directivos Estatales, un encuentro orientado al fortalecimiento institucional, la unidad empresarial y la representación del sector de la construcción en México.

El evento reunió a integrantes de la dirigencia nacional, representantes de las delegaciones estatales, empresarios y autoridades, quienes participaron en una jornada enfocada en renovar compromisos y establecer objetivos para el desarrollo de la asociación.

Durante la ceremonia, el ingeniero Manuel de Jesús Espinoza Gallardo, presidente nacional de la AMIC, encabezó el protocolo de toma de protesta de las y los integrantes de las diferentes delegaciones, formalizando el inicio de una nueva etapa de trabajo.

Entre los participantes destacó el ingeniero Abraham Miranda Zacarías, presidente de la Delegación Veracruz, quien ofreció el mensaje de bienvenida y acompañó las actividades de este encuentro nacional.

Asimismo, se contó con la presencia de Edgar Rojo Medina, secretario general de la AMIC; Eleazar de León Padrón, tesorero nacional; Alberto Adame, expresidente nacional; y Miguel Ángel Andrés Torres Roldán, director general de Gobernación, en representación del secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil.

En el marco de esta sesión, se destacaron los principales objetivos de la nueva gestión, entre ellos fortalecer la participación de los afiliados, ampliar la vinculación con instituciones públicas y organismos empresariales, promover la capacitación y profesionalización, así como impulsar la innovación y la sustentabilidad en la industria.

También se reconocieron los retos que enfrenta el sector, como el incremento en los costos de los materiales, las condiciones de competitividad y la necesidad de ampliar la participación de las empresas mexicanas en proyectos de infraestructura.

La jornada destacó la importancia de la colaboración entre las delegaciones estatales y la dirigencia nacional para consolidar una asociación más participativa, cercana a sus afiliados y comprometida con el crecimiento de la industria de la construcción.

Con la entrega de nombramientos y la toma de protesta, la AMIC dio paso a una nueva etapa de trabajo orientada a fortalecer su estructura organizacional y generar mayores oportunidades para sus integrantes.