Denuncian ataque con machete contra perros en Xalapa; exigen investigar como delito

noviembre 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Perros fueron atacados con un machete en la colonia Rafael Hernández Villalpando, en Xalapa, por lo que integrantes de la fundación Salvando Animales exigieron que los hechos sean investigados como un delito y no únicamente como una falta administrativa.

Rosario Valencia, presidenta de la fundación, informó que la agresión ocurrió el pasado 11 de noviembre en la calle El Troconal, donde un hombre presuntamente atacó a los animales con un machete.

Explicó que ese día se encontraban en la zona para rescatar a una perrita que estaba en celo, cuando se encontraron con vecinos que corrían con sus mascotas ensangrentadas y les informaron sobre la agresión.

“Nos dijeron que un tipo, que se llama Pablo, estaba atacando perros con su machete. Yo acudí a la casa de este señor, inmediatamente me retiraron, me dijeron que no me acercara, porque estaba allá adentro, pero realmente estaba armado con un machete”, relató.

Detalló que uno de los animales, un perro Husky, sufrió una lesión severa en el rostro, pues el machetazo llegó hasta el hueso. Otra perrita estuvo a punto de perder un ojo y continúa en recuperación, mientras que a una tercera le cortaron la cola.

“Todo fue en la cara. Un Husky que tenía lastimada la cara, el machetazo llegó hasta el hueso. En cuanto a otra perrita, estuvo muy a punto de perder un ojo. Todavía estamos batallando en su recuperación, y una tercera perrita a la que le cortó la cola”, señaló.

Explicó que vecinos solicitaron la intervención de la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron al lugar y rodearon el domicilio donde se encontraba el presunto agresor.

Sin embargo, cuestionó la actuación policial, pues aseguró que no se aseguró el machete, pese a que los elementos ingresaron al domicilio para detener al señalado.

“La cola la recogimos y ahorita resulta ser una evidencia muy importante para Fiscalía, a quien ya se le entregó, y el machete no fue recabado por la Policía Municipal, a pesar de que entraron por el sujeto a su casa”, denunció.

La presidenta de Salvando Animales explicó que el hombre fue remitido a las instalaciones de San José por una falta administrativa, debido a que también habría roto los cristales de su vivienda, por lo que permaneció detenido durante 36 horas y posteriormente recuperó su libertad.

“Es una Policía Municipal que carece de capacitación, carece de conocimientos, su actuación no es correcta, es un mal desempeño y necesitamos que la alcaldesa tome el asunto en sus manos”, expresó.

Consideró que los hechos debieron ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se investigaran y determinaran las posibles responsabilidades penales.

“Es inaudito, es absurdo y por eso la falta administrativa se cumple con 36 horas de detención”, manifestó.

Ante ello, pidió la intervención de las autoridades municipales para revisar la actuación policial y garantizar que los casos de maltrato animal reciban el seguimiento correspondiente.

¿Qué dijo la autoridad municipal?

El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, informó que, en atención a un reporte ciudadano recibido mediante el número de emergencias 911 por un presunto caso de maltrato animal en la colonia Rafael Hernández Villalpando, el pasado 11 de noviembre, elementos de la Policía Municipal realizaron las actuaciones correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos y dentro del ámbito de sus atribuciones.

Al llegar al lugar, explicaron, los primeros respondientes recabaron información de vecinos, quienes señalaron a una persona como presunta responsable de haber lesionado a varios caninos.

Ante el señalamiento, los elementos policiales intervinieron y realizaron su detención por una falta de carácter administrativo, agregaron.

Durante el procedimiento, se informó a las personas propietarias de los animales que debían acudir al cuartel de San José para rendir una entrevista, la cual serviría para elaborar una noticia criminal, detallaron.

Lo anterior, debido a que, por las circunstancias de tiempo y forma, no se configuraban las condiciones para realizar una detención por hechos posiblemente constitutivos de delito y poner a la persona a disposición de la fiscalía general del Estado (FGE).

También se les orientó sobre la necesidad de presentar la denuncia formal ante dicha instancia, competente para dar seguimiento a los hechos.

En atención a esta indicación, dos de las personas afectadas y dos vecinos que presenciaron lo ocurrido acudieron a las instalaciones policiales, donde recibieron la orientación correspondiente para continuar el procedimiento ante la autoridad ministerial.

«Por estos hechos, la persona detenida quedó sujeta a un arresto administrativo de 36 horas, en atención a la gravedad de la situación. La Administración Municipal trabaja con el firme compromiso de atender los reportes ciudadanos con apego a los procedimientos establecidos y dentro de las atribuciones de cada autoridad», explicaron.