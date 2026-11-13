Bobby Pulido anuncia su retiro musical para dedicarse a la política

Bobby Pulido anuncia su retiro musical para dedicarse a la política

noviembre 13, 2026

El cantante y congresista electo Bobby Pulido anunció su retiro de la música luego de recibir el Premio Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Texana.

Durante su discurso, agradeció a Dios, a los productores Abelardo Rivera y Luis Cornejo, a su esposa Mariana y al equipo que acompañó su trayectoria.

El intérprete expresó orgullo por representar a Texas y aseguró que el género tiene un futuro prometedor gracias al talento de nuevas generaciones.

Señaló que ahora utilizará su voz con un propósito diferente al musical, el de representar a sus electores y trabajar desde el Congreso de Estados Unidos.

El artista de Tex-Mex ganó la elección por el distrito 15 de Texas, donde derrotó a la republicana Mónica De La Cruz y recuperó terreno los demócratas.

Con este resultado, los demócratas recuperaron una demarcación que permanecía a los republicanos desde 2022, pese al respaldo de Donald Trump.

Durante su campaña, se identificó como un demócrata de perfil conservador; no obstante, se propuso mejorar el acceso a la educación y la salud.

Tras casi tres décadas de carrera con éxitos como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, representará una región con amplia representación hispana.