Delia, Sandra y Marcela, de las veracruzanas reconocidas con la presea «Mujeres que Construyen 2026»

Delia, Sandra y Marcela, de las veracruzanas reconocidas con la presea «Mujeres que Construyen 2026»

noviembre 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En el marco del VII Encuentro Internacional «Mujeres que Construyen», se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a mujeres destacadas por su impacto social, profesional y empresarial en Veracruz, entre las que sobresalieron la activista altruista Sandra Domínguez Ronzón; la extitular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos; y la empresaria Marcela Domínguez de Virues.

El evento se desarrolló en el Salón Olmeca del Hotel Gamma de la capital veracruzana, como parte de las actividades de la Cumbre Mundial de Educación por la Paz y el Sexto Congreso Internacional «La Década».

Durante la ceremonia, los organizadores otorgaron la presea “Mujeres que Construyen 2026” a Sandra Domínguez Ronzón, presidenta de la agrupación «Mil Mujeres por Xalapa», en distinción a su labor altruista y el impacto positivo generado en su comunidad.

Asimismo, el galardón fue conferido a Delia González Cobos, reconocida por su trayectoria en el servicio público al frente del ente fiscalizador en la entidad, y a Marcela Domínguez de Virues, por su contribución en el ámbito empresarial.

La jornada internacional, convocada por la Universidad Inteligencia EDUCA (UNIED), la Cámara de Comercio Latina de la Costa del Golfo y el Corporativo Suheil Cabrera, reunió a mujeres de distintos países y generaciones bajo el lema «Memorias de una lucha que vive».

El programa incluyó además el panel global titulado «¿Qué has construido con tu historia?», un espacio destinado a compartir experiencias y visiones encaminadas a la transformación social y el fortalecimiento comunitario.

La entrega de las preseas estuvo encabezada por el rector de la UNIED, Eduardo Carreón Muñoz; la presidenta de la Cámara de Comercio Latina de la Costa del Golfo, Rebeca Forero; y la directora del encuentro en su edición 2026, Suheil Cabrera, quienes destacaron que la distinción busca honrar trayectorias capaces de trascender e inspirar a nuevas generaciones.