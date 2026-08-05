UNAM anuncia fecha y sedes para hacer examen presencial a Licenciatura

agosto 4, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que del 12 al 19 de agosto aplicará el Examen de Control Presencial a las y los aspirantes convocados como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1, una evaluación extraordinaria que busca validar los resultados del proceso de admisión realizado en línea tras las irregularidades detectadas por la institución.

El anuncio representa un paso clave en la implementación de las medidas recomendadas por la Comisión Técnica de Personas Expertas, la cual determinó la necesidad de verificar de manera presencial los conocimientos de quienes obtuvieron los puntajes necesarios para acceder a esta etapa antes de concretar su inscripción.

La UNAM informó que a partir de este miércoles publicará en el micrositio del Concurso de Selección los listados por programa académico, entidad y modalidad, así como el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato al Examen de Control Presencial.

Posteriormente, desde el viernes 7 de agosto, las y los aspirantes que cumplan con ese requisito deberán ingresar con su clave personal a la plataforma “TU SITIO”, donde recibirán su cita con la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación que deberán presentar el día de la evaluación.

El calendario de aplicación quedó establecido de la siguiente manera:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

La universidad habilitó estas sedes para facilitar la participación de aspirantes de distintas regiones del país y agilizar el proceso de validación.

Asimismo, recordó que las dudas podrán resolverse a través del portal de atención para aspirantes de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx y exhortó a no compartir el número de folio, ya que protege los datos personales y permite el acceso a la información individual del proceso.

La aplicación de este examen forma parte de las acciones emprendidas por la UNAM luego de que una comisión de especialistas detectara anomalías en el examen de admisión en línea, por lo que recomendó una evaluación presencial para confirmar que las y los aspirantes seleccionados cuentan con los conocimientos necesarios para ingresar a la licenciatura.

Con ello, la institución busca fortalecer la transparencia, la legalidad y la certeza del proceso de admisión para el ciclo escolar 2026-2027/1.