Asociación Mexicana de Gas Natural anuncia inversión de 500 mdd en Nuevo León

noviembre 13, 2026

Como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la infraestructura energética y el desarrollo económico de la entidad, el Gobierno de Nuevo León anunció que la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) concretará una inversión histórica de 500 millones de dólares en el estado.

Este importante flujo de capital estará destinado a la ampliación, modernización y desarrollo de redes de suministro de gas natural, un insumo fundamental para garantizar la competitividad, la transición energética y el abastecimiento continuo de los complejos industriales instalados en la zona metropolitana y las regiones periféricas de Nuevo León.

Ante integrantes de la Asociación Mexicana de Gas Natural, el gobernador Samuel García exhortó a continuar apostando por Nuevo León, al señalar que el crecimiento industrial, comercial y habitacional genera nuevas oportunidades para gas natural, pues aseguró que además será fundamental para acompañar el crecimiento del estado, particularmente en la industria, la construcción de vivienda y el transporte público.

“Viene mucho futuro para el gas natural en Nuevo León. Entonces, el sector viviendero y el gas natural somos ejemplo nacional. Es una tierra próspera para su giro, por eso creo que hicieron muy bien y en muy buen timing venir a Nuevo León, hacer aquí su su cónclave, su congreso”, señaló el mandatario.

Samuel García agregó que el gas natural se vuelve indispensable en primer lugar por la industria, pues es una industria en franco crecimiento; así mismo en vivienda pues destacó que hoy se anunciaron 80 mil viviendas más para Nuevo León que es un ejemplo y modelo porque para construir una casa se requiere factibilidad de gas.

Asimismo, el gobernador señaló que también es indispensable en comercio donde hay mucho negocio para el gas natural y finalmente en el transporte público, este último donde dijo se tiene la incorporación de unidades ecológicas que operan con este combustible.

⇒ Alfredo Bejos Inclán, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural destacó que el modelo de Nuevo León debe convertirse en un ejemplo a replicar en todo el país. Subrayó que el gas natural ha sido uno de los pilares de la competitividad y el crecimiento económico del estado, y hoy no es solamente un energético, sino un motor de competitividad.

La llegada de estos recursos por parte de la Asociación Mexicana de Gas Natural refleja la confianza en el dinamismo económico de Nuevo León, consolidándolo como un polo estratégico para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras que demandan infraestructura limpia y eficiente.