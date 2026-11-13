EU registra récord de detenciones y deportaciones durante 2026

noviembre 13, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó un récord de detenciones y deportaciones durante 2026, con 475 mil arrestos y 483 mil 200 expulsiones.

Las deportaciones superaron la marca anterior de 442 mil 640 expulsiones, registrada en el año fiscal 2025, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS sostuvo que las expulsiones de 2026 casi igualaron las deportaciones acumuladas por ICE durante los tres años fiscales bajo la administración de Joe Biden.

Entre 2022 y 2024, la agencia deportó aproximadamente 486 mil personas, cantidad cercana al total reportado para el último año fiscal, según el comunicado del DHS.

El año fiscal 2026 de Estados Unidos comprendió del 1 de octubre de 2025 al pasado 30 de septiembre de 2026; precisó la dependencia federal durante su balance anual.

Durante el mes de septiembre, el ICE detuvo a más de 48 mil migrantes y deportó a 44 mil personas, cifras que reflejan el volumen de operaciones al cierre del periodo.

El DHS señaló que las detenciones de septiembre aumentaron más del 300 por ciento frente al promedio de ese mes durante el mandato del expresidente Joe Biden.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, expresó orgullo por el trabajo de los agentes y atribuyó los resultados al liderazgo de Donald Trump en materia migratoria.